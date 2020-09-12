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12 Eylül 2020 Cumartesi 08:21:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 08:21:00

Uyarılara rağmen evden çıktı, yurtta karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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Koronavirüs salgınında rakamlar yeniden artışa geçince bir il valilikleri de bir takım yaptırım uygulama kararı aldı. Karantina sürecini dışarıda geçiren artık yakalandığı yerde yurtlara yerleştirilerek karantina süreci yakından takip edilecek. Sivas'ta bir şahıs karantina süreci devam ederken dışarıda olduğu tespit edilince yurtta karantina altına alındı.

Koronavirüs salgının yeniden artışa geçmesi üzerine çok sayıda ilin valiliği tarafından alınan kararla karantinada olması gerekirken evde olmayanlar için KYK yurtlarında karantina uygulaması başladı. Sivas’ta karantina süresi devam etmesine rağmen polis ekiplerinin uygulaması sırasında sokakta olduğu tespit edilen genç, Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtta karantinaya alındı. Öte yandan E.A. isimli genç, karantina kurallarını ihlal ettiği için Sivas’ta yurtta karantina altına alınan ilk hasta oldu.

Sivas kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 32. Sokak’ta uygulama yapan polis ekipleri, 19 yaşındaki E.A. isimli gencin kimlik bilgilerini kontrol etti.

Kontrol sırasında gencin Covid-19 testinin pozitif olduğu ve karantina süresinin devam ettiği tespit edildi.

Covid-19’u hiçe sayan genç, KYK yurdunda karantinaya alındı.

Geçtiğimiz günlerde Sivas Valisi Salih Ayhan, karantina kurallarını ihlal edenlerin, KYK yurtlarına alınarak yurtlarda izolasyon süreçlerine devam edeceklerini açıklamıştı.

PARA CEZASI KESİLİP YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Karar doğrultusunda E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla KYK’ya bağlı Kadıburhanettin Yurdu’nda karantinaya götürüldü. Gence kuralları ihlal ettiği için 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, yurtta kaldığı süreç boyunca konaklama, yemek ve benzeri masraflarını da kendisi ödeyecek.

Covid-19’u hiçe sayan genç, KYK yurdunda karantinaya alındı

Öte yandan E.A. isimli genç, karantina kurallarını ihlal ettiği için Sivas’ta yurtta karantina altına alınan ilk hasta oldu.

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