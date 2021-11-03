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03 Kasım 2021 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 09:00:00

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli yağış geliyor

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Meteoroloji'den peş peşe yapılan son dakika uyarılarına göre kuvvetli sağanak yağış geliyor. Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Muğla çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken sel, su baskını ve hortuma karşı uyarı yapıldı. İşte 3 Kasım güncel hava durumu raporu...

3 Kasım güncel hava durumu raporu yayımlandı. Yurt genelinde sağanak sağış beklenirken yağışların Muğla ve Adana çevresinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve hortuma karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu( Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANKARA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 16°C, 25°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 7°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DİYARBAKIR 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Etiketler : meteoroloji hava durumu hava sıcaklığı
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