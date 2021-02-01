Usta oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti... Birçok dizide ve filmde rol alan oyuncu Pekdemir, 2 seneden bu yana akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Kısa süre önce koronavirüs atlatan Pekdemir hayata gözlerini yumdu. 1943 yılında Giresun'da dünyaya gelen usta oyuncu sevenlerini yasa boğdu. Peki, Atilla Pakdemir kimdir? İşte hayatı ve biyografisi...

ATİLLA PEKDEMİR HAYATINI KAYBETTİ...

2 seneden bu yana Akciğer kanseri ile mücadele eden ve kısa bir süre önce de korona virüsü atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, İzmir'de hayatını kaybetti. 1943 yılında dünyaya gelen Pekdemir 77 yaşındaydı...

ATİLLA PEKDEMİR KİMDİR?

Atilla Pekdemir 10 Şubat 1943 yılında Giresun’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Giresun'da okuyan Atilla Pekdemir Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girdi.

Aynı yıl Kenterler Tiyatrosu'nda "Üç Kuruşluk Opera" oyunu ile profesyonel olarak tiyatro yaşamına başladı. Daha sonra Münir Özkul, Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Ali Poyrazoğlu, Nisa Serezli, Tolga Aşkıner ile Üç Maymun Kabare ve Devekuşu Kabare Tiyatroları'nda çalıştı. Bir süre Bodrum'a yerleşerek sanat çalışmalarına ara verdi.

Sonra özlediği sanat dünyasına geri döndü. Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları Tiyatrosu'nda "Aşkın Yaşı Yoktur" adlı tiyatro oyununda Suna Keskin ile başrolü paylaştı. Sadri Alışık Tiyatrosu'nun "Kaç Baba Kaç" adlı tiyatro oyununda Cengiz Küçükayvaz, Özlem Savaş, Aybüke Karakullukçu ile oynadı.

Atilla Pakdemir, karikatür ve seramikle uğraşmayı seviyor. Sanatçı, Karikatürcüler Derneği’nin 51 numaralı üyesidir. Kendi karikatürlerinden oluşan bir sergi açmayı düşünüyor. Koyu Gençlerbirliği Spor Kulübü taraftarı olan Pakdemir, birçok dizide sinema filminde ve tiyatro oyunlarında oynamıştır. En son atv‘de yayınlanmakta olan başrolünde Sinem Kobal’ın oynadığı Selena adlı bir bilimkurgu dizisinde "Müstakil Karadut" adlı bir karakteri oynamıştır. TRT'de daha önce Yeşil Deniz dizisinde oynamış olan Pakdemir, yine bir TRT dizisi olan Adını Sen Koy dizisinde oynamaktadır.