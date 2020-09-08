Uşak'ta zehir tacirlerine operasyon! 40 kilo esrar yakalandı
Kaynak: AA
Uşak'ta, polis ekipleri yapılan araştırmalar sonucu İzmir'e iki araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Dedektör köpeklerin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 40 kilogram esrar ele geçirildi.
İzmir'e uyuşturucu nakledileceği yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, şüpheli iki otomobili Ankara-Uşak kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.
Narkotik köpeği "Lito"nun da katıldığı aramada, otomobillerden birinin bagajında, çuvalların içinde 40 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.
Otomobillerdeki D.G, Ş.G, F.Y, ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
- Uşak'ta zehir tacirlerine operasyon! 40 kilo esrar yakalandı
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