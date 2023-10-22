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22 Ekim 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 10:00:00

Uşak'ta iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Uşak'ta işçileri taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 28 kişi yaralandı.

Uşak'tan Kütahya'nın Gediz istikametine giden H.A. (56) idaresindeki 43 AET 545 plakalı minibüs, Derbent köyü yakınlarında A.A. (49) yönetimindeki 43 EZ 551 plakalı midibüsle sollama sırasında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole, minibüs ise yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan midibüsün sürücüsü ile 27 işçi kentteki hastanelere kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

VALİDEN YARALILARA ZİYARET

Vali Turan Ergün, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaretinin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, araçların, vardiyasını tamamlayan işçileri Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesinden Gediz'e götürdüğünü söyledi.

Ergün, kazanın araçlarından birinin diğerini solladığı sırada meydana geldiğini belirterek, "Kazada 28 kişi yaralandı. Allah'a şükür bu yaralılarda hayati tehlike yok. Yaralıların bazıları Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentimizdeki bir özel hastaneye getirildi. Bazıları da Gediz ilçesindeki hastaneye götürüldü. Bunlar şu an müşahede altında tutuluyorlar. Yaralılarımızın hepsine geçmiş olsun." dedi.

Etiketler : uşak işçi servisi kaza
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