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08 Aralık 2021 Çarşamba 11:16:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 11:16:00

U.S. Polo Assn. ile Sıcacık Bir Buluşma

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U.S. Polo Assn.'ın ‘Sevdiklerimizle sımsıcak bir buluşma' temalı 21'22 Kış Koleksiyonu ile yaşam ritmi kaldığı yerden devam ediyor. Kışın birlikte olmanın huzurunu yaşadığımız bu günlerde tekrar bir arada olmanın keyfini ikiye katlıyor.

Dostluk ve birlikteliğin sıcaklığını renkleriyle buluşturan U.S. Polo Assn. 21'22 Kış Koleksiyonu, enerjik, dinamik ve cıvıl cıvıl bir stil vadediyor. Bu sezon USPA ailesi sıcak ekoselerin hakimiyetinde kışa merhaba diyor. Tekrar birlikte olmanın keyfini çıkaran USPA ailesinin ekoseli kaşe paltoların şıklığını koleksiyonun öne çıkan tasarımları arasında yer alıyor.

Enerjik bir kış havası

Erkek koleksiyonundaki petrol, mint ve kiremit renklerindeki yünlü oduncu montlar rengarenk süet botlarla birlikte sıcak bir kış vadediyor. Denim gömleklerle kombinlenen örme pantolonlar sıcak buluşmaların keyfini artırıyor. Ateş renklerinin başrolde olduğu parçalara zamansız fitilli kadifelerin eşlik ettiği kombinler USPA erkeğinin yaratıcı yönünü ortaya koyuyor.

Degrade geçişli ve çizgili formlarla hazırlanan kalın saç örgülü trikolar bu sezon sade ve şık kombinlerin vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Cotton selanik örgülü, armalı trikolar ise daha iddialı bir görünüm elde etmek isteyen erkekler için hazırlandı. Alt giyim grubunda bu sezon ekose desenli, beli lastikli pantolonlar önplanda olurken her sezonun vazgeçilmezi olan denimler ise daha rahat formlarla kaşımıza çıkıyor.

Doğanın etkisinde capcanlı bir tarz

İpeksi yeşil desenli gömlekler parlak kaz tüyü yelekler ile kombinlendiği kadın koleksiyonu doğanın huzurundan ilham alıyor. Sıcak ekoseler USPA kadınının bu sezon da vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Krem, bej ve vizon renklerinin asil şıklığını vurgulamayı tercih eden USPA kadını, şık ve spor çizgisinden bu sezon da vazgeçmiyor. Üzengi desenli monogram çanta ve rengarenk süet kış botları büyük kullanım kolaylığı sunuyor.

Ekose desenlerle ve saç örgüleriyle zenginleştirilmiş V yaka düğmeli hırkalar, bu kış USPA kadınının stiline eşlik ediyor. Lurex ipliği ile şık bir görünüm kazanan jakar detaylı hırkalar, pantolonlar ve fermuarlı elbiseler, bu sezon yılbaşı planlarının vazgeçilmezlerinden olacak.

Alt giyim grubunda bu sezon, bel ve paça ucu lastikli pantolonlar ile elastan oranı yüksek, esnek kumaşlı pantolonlar rahatlığından ödün vermek istemeyen kadınların favori parçaları arasında yerini alacak.

USPA ailesi ""en küçük fertleri çocuklar ise rengarenk pelüş ve polar sweatshirt'ler ile kışın sıcacık enerjisini dolu dolu yaşamaya devam ediyor.

USPA ile kış aylarında yaşamı yeniden keşfetmeye davetlisiniz...

Etiketler : USPA ailesi Alt giyim grubu U.S. Polo Assn
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