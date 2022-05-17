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17 Mayıs 2022 Salı 15:16:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2022 Salı 15:16:00

U.S. Polo Assn. ile “Sevdiklerinle Anı Paylaş”

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U.S. Polo Assn. hazırladığı İlkbahar Koleksiyonu '22 baharın en güzel anlarının keyfini sevdiklerimizle birlikte çıkarmaya davet ediyor. Florida'nın güneşli ikliminden ilham alarak oluşturulan koleksiyonda, Palm Beach'in renkleri ve tropikal desenler ön plana çıkıyor. İlkbaharın tazeliğini tasarımlarında yansıtan koleksiyon, güneşle kucaklaştığımız günlere eşlik ediyor.

U.S. Polo Assn. 2022 İlkbahar Koleksiyonu, ilkbaharın coşkusunu taşıyan keyifli bir serüvenin kapılarını aralıyor. Koleksiyonda yer alan parçalar sevdiklerimizle en keyifli anıları paylaşacağımız bahar aylarına renk katıyor. Bu sezon pastel renklerin hakim olduğu koleksiyon, kombinlerde bahar tazeliğini taşımayı vadediyor. Kavun, haki, taş, mint ve fuşya renklerinin öne çıktığı parçalar, rengarenk bahar stilini kombinlere taşıyor.

Bahar havasını doyasıya hissedin

Erkek koleksiyonunda, bahar gardırobunun vazgeçilmezi gömlekler, farklı desen ve kumaşlarla yer alıyor. Armür dokulu ve keten kumaşların hakim olduğu gömlek grubunda ekose desenli ürünler öne çıkıyor. Kışın serin günlerini geride bırakıp tadını çıkarmaya başladığımız bahar havalarına ince montlar eşlik ediyor. File astarlı, kauçuk fermuarlı, kapüşonlu montlarda mavi ve bordo renkler ön plana çıkıyor. Ekose desenlerin hakim olduğu erkek koleksiyonunda apaş ve hakim yakalar bu sezonun favorileri arasında yerini alıyor. Relax fit atlet ve şortlar, bahar aktivitelerinde rahat olmak isteyen USPA erkeklerine konforlu kombin alternatifleri sunuyor.

USPA erkek kombinlerinin bu sezon da vazgeçilmezi denimler açık renk yıkamalı tonlarda ve slim fit formlarıyla karşımıza çıkıyor. Jakarlı, yumuşak tuşeli pantolonlar ise denim pantolonlara oranla daha smart casual bir görünüm yakalamak isteyenlerin favorisi olacak. Baharın ılık rüzgarlarının yerini yaz güneşine bırakmaya hazırladığı günlerde gofre baskılı bermuda şortlara grafikli t-shirtler eşlik ediyor.

İkonik tarzın enerjik yansımaları

Sezon trendlerinin özgün bir şekilde yorumlandığı USPA kadın koleksiyonunda, saten elbiseler ve dökümlü bluzlar ön plana çıkıyor. Bu sezon üst giyim gruplarında sıklıkla rastlayacağımız dantel işlemeler, USPA kadınının stiline romantik bir dokunuş yapıyor. Vatkanın öne çıktığı kadın koleksiyonunda, oversize ceket ve gömlekler feminen kombinlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Beli büzgülü, metalik garn ipliklerle hareketlendirilmiş formlarda hazırlanan trençkotlar smart casual kombinlerin favorisi olurken, renk yansımalı penye astarlı parklar montlar sportif görünümlere eşlik ediyor. USPA kadınının ikonik stilini yansıtan t-shirtler dokulu, polo yaka, beli lastik büzgülü, kendinden jakarlı ve crop modelleriyle güncel kombin alternatifleri sunuyor. İlkbahar aktivitelerinde konfor sunan alt-üst takımlarda ise batik modeli ön plana çıkıyor. Active kumaş ile hazırlanan şort ve pantolon alternatifleri sezonun trendleri arasında yerini alacak.

Çocuk koleksiyonunda, onların ruhunu yansıtan rengarenk pano desenlere, parça boya pantolon ve şortlar eşlik ediyor. Üç boyutlu, renkli baskılarla oluşturulan t-shirt grubu, USPA miniklerinin bahar kombinlerini hareketlendiriyor. Kız çocuklarda sezonun ritmini güncel desenli örme elbiseler tutarken, erkek çocukta ise rengarenk pike kumaş şortlar öne çıkıyor.

Etiketler : U.S. Polo Assn USPA 2022 İlkbahar Koleksiyonu
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