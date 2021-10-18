U.S. Polo Assn. ile Şehri Dolu Dolu Yaşa

Gücünü aile ve dostlarımızın pozitif enerjisinden alan koleksiyon, şehrin davetkar sokaklarında keşfedilecek yeni yerlerin hikayesi için yol gösteriyor. U.S. Polo Assn. '21-22 Sonbahar Koleksiyonu sıcak sonbahar tonlarını dinamik form ve kalıplarla bir araya getirerek her yaş için özgür ve yaratıcı tasarımlar sunuyor.

Sonbahar enerjisini hissedin

Erkek koleksiyonunda şık bir görünüm sunan yünlü pantolonlar ve armalı deri montların birlikteliği sokaktan gelen ilhamı yansıtıyor. Özel yıkama efektleriyle hazırlanan eskitme kumaşlı renkli denimler ve ekoseli kapitone uzun kruvaze kaşe kabanlar; güçlü ve konforlu kombin olanakları sunarken, petrol, mint yeşili ve kiremit renklerinin sıcak birlikteliği sezona yeni bir soluk getiriyor.

İnce dolumlu, kadife detaylı kabanlar ve trench-coat'lar USPA erkeğinin sonbaharda favori dış giyim parçaları arasında yer alıyor. Geniş yelpazeli koleksiyonda, kamuflaj desenli, kargo cepli pantolonlarla kolayca kombinlenebilen jakarlı, balıksırtı dokulu çizgili sweatshirt'ler ve triko görünümlü oversize ceketler, şehrin hareketli sokaklarında USPA erkeğine konforlu kombin alternatifler sunuyor.

Özgür, modern ve sofistike bir tarz

Kadın koleksiyonunda ince dolumlu, kaz tüyü yelekler mevsim geçişlerinin favori kombin tamamlayıcıları arasında yer alıyor. Su geçirmez ve parlak kumaştan hazırlanan, kalın dolumlu, kapüşonlu yelekler ve astarsız ince yünlü kabanlar ise daha serin havalarda USPA kadının şıklığına eşlik ediyor. Zamansız bir stil sunan krem, bej ve vizon renkleriyle öne çıkan yünlü parçalarla şık bir tarz yaratmak mümkün. Her sezon olduğu gibi bu sezon da doğanın renklerini ana merkezine alan koleksiyonda yeşilin tonları dikkat çekiyor.

Hem erkek hem kadın koleksiyonunda bulunan kürk astarlı oduncu gömlekler, USPA Sonbahar 21' stilinin gözde parçaları arasında yer alıyor. U.S. Polo Assn. 2021 Sonbahar Koleksiyonu şehrin ritmine dinamizm vadediyor.