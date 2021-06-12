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12 Haziran 2021 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 14:30:00

Urfalı Defne'nin Kanada başarısı

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Şanlıurfa'da 11 yaşındaki Defne Ekmekçi, çevrim içi düzenlenen Uluslararası Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi Piyano Yarışması'nda birinciliği elde etti.

Şanlıurfa'da 11 yaşındaki Defne Ekmekçi, çevrim içi düzenlenen Uluslararası Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi Piyano Yarışması'nda birinciliği elde etti. İki yıldır piyano eğitimi aldığını söyleyen Defne, geçen yıl da London College Of Music seçmelerinde gösterdiği başarı üzerine "Uluslararası Piyano Öğrencisi" unvanı aldığını ifade etti. Defne, "Pandemi dönemindeki yasaklarda piyano çalmak bana çok iyi geldi. Çevrim içi düzenlenen yarışmaya video çekip yolladım, birinci oldum çok mutluyum" dedi.

Etiketler : Urfalı Defne Defne Ekmekçi Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi
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