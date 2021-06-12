Urfalı Defne'nin Kanada başarısı

Şanlıurfa'da 11 yaşındaki Defne Ekmekçi, çevrim içi düzenlenen Uluslararası Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi Piyano Yarışması'nda birinciliği elde etti. İki yıldır piyano eğitimi aldığını söyleyen Defne, geçen yıl da London College Of Music seçmelerinde gösterdiği başarı üzerine "Uluslararası Piyano Öğrencisi" unvanı aldığını ifade etti. Defne, "Pandemi dönemindeki yasaklarda piyano çalmak bana çok iyi geldi. Çevrim içi düzenlenen yarışmaya video çekip yolladım, birinci oldum çok mutluyum" dedi.

