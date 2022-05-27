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27 Mayıs 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2022 Cuma 15:00:00

Urfa'daki ceylan sayısı artıyor

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Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda korumaya alınan ceylanların 30'u doğal yaşam alanlarındaki popülasyonlarının artırılması için doğaya salınacak.

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda korumaya alınan ceylanların 30'u doğal yaşam alanlarındaki popülasyonlarının artırılması için doğaya salınacak.

Sayıları 174'e ulaşan ve yavrulama döneminde bulunan "Gazella marica" türü ceylanların bir kısmının doğaya salınarak popülasyonlarının 400'ün üzerine çıkması hedefleniyor.

Etiketler : ceylan sayısı artıyor Şanlıurfa Ceylan Üretme İstasyonu
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