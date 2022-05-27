Urfa'daki ceylan sayısı artıyor

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda korumaya alınan ceylanların 30'u doğal yaşam alanlarındaki popülasyonlarının artırılması için doğaya salınacak.



Sayıları 174'e ulaşan ve yavrulama döneminde bulunan "Gazella marica" türü ceylanların bir kısmının doğaya salınarak popülasyonlarının 400'ün üzerine çıkması hedefleniyor.