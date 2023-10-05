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05 Ekim 2023 Perşembe 07:32:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 07:32:00

Unutulan mesleği için şehir şehir dolaşıyor

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Türkiye'nin yok olmaya yüz tutmuş meslekleri arasında yer alan kalaycılığı babasından öğrenen usta Mehmet Tokgöz, yurdu şehir şehir dolaşarak aile geleneğini yaşatıyor.

Türkiye'nin yok olmaya yüz tutmuş meslekleri arasında yer alan kalaycılığı babasından öğrenen usta Mehmet Tokgöz, yurdu şehir şehir dolaşarak aile geleneğini yaşatıyor. Erzurum'da yaşayan, yaz aylarında ailesiyle, kışın ise tek başına ülkeyi karış karış gezen mesleğin son ustaları arasındaki Mehmet Tokgöz'un son durağı Ardahan'dı. Toksöz, "İlk başlarda köy köy dolaşıyorduk. Fakat köylerde insan kalmadığı için bizde artık şehir şehir dolaşarak kalaycılık yapıyoruz" dedi.

Etiketler : Unutulan mesleği kalaycılık Mehmet Tokgöz
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