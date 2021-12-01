Unutkanlığın böylesi!

Toplu taşıma araçlarında unutulanlar arasında cansız manken, davul, takma diş, sefer tası, koltuk değneği, baston ile medikal yürüteç bile var.

DERNEKLERE BAĞIŞ OLARAK GİDİYOR

Yıllık ortalama 10 bin kalemden fazla eşyanın belediyeye ait toplu taşıma araçlarında unutuluyor. Vatandaşların unuttukları eşyaya şaşıran yetkililer bunları özenle muhafaza edip, bir yılın sonunda derneklere bağış olarak gönderiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımalarında unutulan eşyalar da, Osmangazi Metro İstasyonu'ndaki kayıp eşya bürosunda saklanıyor. Unutulanlar arasında cansız manken, davul, takma diş, sefer tası, oyuncak bebek, kamp sandalyesi, koltuk değneği, baston ve medikal yürüteç bile yer alıyor.

BİR YIL BOYUNCA SAHİBİNİ BEKLİYOR

Unutulan eşyaların, kendilerine getirilmeleri durumunda 1 yıl depoda beklettiklerini belirten Kayıp Eşya Bürosu Sorumlusu Havva Çetin, "Süresini dolduran eşyaları çeşitli kurum, kuruluş ve derneklere bağışlıyoruz. Kimlik, pasaport, ehliyet gibi eşyaları 1 ay bekletip, İl Nüfus Müdürlüğü'ne gönderiyoruz. Gıdaları da bir gün bekletip imha ediyoruz. Bebek arabaları ve büyük boy bisikletler unutuluyor. Onlar bizi şaşırtıyor" dedi. Çetin, sahipsiz eşyaların kermeste satıldığını fakat pandemi nedeniyle 2 yıldır buna ara verdiklerini belirtti.

Havva Çetin, "Kaybolan ve bulunan her eşya sistemde kalem kalem kaydoluyor. Yolculara tavsiyemiz, 'eşyamı unuttum, ama bulunmaz' diyerek ihmal etmesinler. Lütfen en az bir defa sorsunlar" dedi.