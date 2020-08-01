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01 Ağustos 2020 Cumartesi 23:25:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 23:26:00

Ünlü restoranda skandal! Çorbanın içinden çıkan cam parçası genç adamı yaraladı

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İstanbul'da bulunan ünlü bir et restoranında yaşanılanlar akıllara durgunluk verdi. Yemek yemek için restorana gelen genç adam, sipariş ettiği çorbanın içindeki cam parçasını yutunca yaralandı. Yaşanan skandalın ardından ünlü restoranın yetkilisi hakkında dava açıldı.

Ahmet D. ve 3 arkadaşı geçtiğimiz günlerde ünlü bir et restoranına gitti. Burada sipariş veren 3 arkadaş ana yemek öncesi çorba istedi. Masaya gelen çorbayı içmeye başlayan Ahmet D., bir anda boğazına bir şeyin takıldığını fark ederek arkadaşlarından yardım istedi. Revire götürülen genç adamın boğazından porselen parçası çıktı.

YARGILAMA BAŞLADI

Hastaneye giderek tedavi olan genç adam şikayetçi olunca savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç adamın yapılan tedavi sonrası basit şekilde yaralandığına dair rapor verildi. 3 arkadaşının tanıklığı sonrası genç adamın yaralanmasıyla ilgili restoran müdürü hakkında iddianame düzenlendi.

"BAŞKA ŞİKAYET OLMADI"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan restoran müdürü, "Biz çorbalarımızı süzme şeklinde yaparız. Günde 2 bin kişiye hizmet veriyoruz ve hiçbir şikayet almadık. Çorbadan cam parçası çıkmasını kabul etmiyorum. Çıkan parça camdan ziyade plastik porselen gibi bir şeydi. Ben ambulans çağırmayı teklif ettim fakat genç adam restorandan ayrılıp kendisi tedavi oldu. bir parçayı da yuttuğunu beyan etti. Olay günü beyefendi dışından başka kimse şikayetçi olmadı" diye konuştu. Olayla ilgili dava sürüyor.

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