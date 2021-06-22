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22 Haziran 2021 Salı 15:00:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 15:00:00

Üniversiteyi 33 yılda bitirdi

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Elazığ'da yaşayan Zeki Gür (67), çobanlık yaparken 1988'de girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nü kazandı. Kaydını yaptıran Zeki Gür, maddi imkansızlar nedeniyle 2'nci sınıfta okuluna ara vermek zorunda kaldı.

Elazığ'da yaşayan Zeki Gür (67), çobanlık yaparken 1988'de girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nü kazandı. Kaydını yaptıran Zeki Gür, maddi imkansızlar nedeniyle 2'nci sınıfta okuluna ara vermek zorunda kaldı.

Çobanlık yapmaya devam eden ve zaman içinde evlenerek 4 çocuk sahibi olan Gür, öğrenci affından faydalanarak 2016'da okula geri döndü. Okuma azmiyle öğretmenlerinin dikkatini çeken Gür, 33 yıl sonra mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Merkeze bağlı Sarılıköyü'nde ailesi ile birlikte bağ ve bahçe işleriyle ilgilenen Gür, yıllar önce kazandığı bölümden mezun olmayı başardığını söyledi. Yaşı ilerlediği için son 3 yıldır çobanlık yapmadığını dile getiren Gür, üniversite eğitimi sürecinde eşinin kendisine çok büyük destek verdiğini kaydetti. Okumanın yaşının olmadığını aktaran Gür, "Bundan sonraki hedefim, alanımda yükselebildiğim kadar yükselmek, bilime katkı sunmak, bilimle uğraşmak. Yüksek lisansımı da yapacağım, profesörlüğe kadar yükseleceğim." dedi. Çevrim içi mezuniyet töreninde konuşan FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen de mezun olan tüm öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Etiketler : Üniversite Zeki Gür 33 yıl Elazığ
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