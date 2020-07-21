Üniversiteli Pınar'dan acı haber

21 Temmuz 2020 Salı 08:24:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 08:25:00
5 gündür kayıptı: Pınar'ın cansız bedeni bulundu!
Kaynak: AA
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MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in(27) cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.
MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in(27) cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.
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