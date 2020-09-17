Üniversiteli Eda'nın öldüğü kazada sürücüye 15 yıl hapis istendi

Cumhuriyet savcısı, 17 gün içerisinde hazırladığı iddianameye göre, tutuklu kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu (36), hakkında 'taksirle ölümüne neden olma' suçundan 2 ila 15 yıl hapis cezası istemiyle Bursa Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Kaza, 30 Ağustos tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta meydana geldi. İlhami Bekiroğlu yönetimindeki 16 LZ 465 plakalı kamyonet, yokuş aşağı geriye doğru hareket ettiği sırada kaymaya başladı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine, daha sonra bir evin duvarına çarptı. Duvara çarpan kamyonet, durdu. O sırada dedesine aşure götürmeye giden Eda Müdüroğlu, duvar ile kamyonetin arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Müdüroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Eda Müdüroğlu'nun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Kazanın ardından olay yerinden koşarak kaçan sürücü İlhami Bekiroğlu, Emek Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. İki gün sonra doğum günü olan Eda Müdüroğlu'nun Yalova Üniversitesi Termal Yüksek Meslek Okulu Paramedik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Müdüroğlu'nun sosyal medya hesabından sabah yaptığı paylaşımlarda, 'aşure aşererek güne başladım' ve 'bu aşure ne veli nimet bir şey harika' yazması ise yürekleri dağladı. Müdüroğlu'nun olay günü yaptığı paylaşımda ise 'içimde oluşan sıkıntının haddi hesabı yok' yazması dikkat çekti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma 17 gün içerisinde tamamlandı.

İddianamede, tutuklu kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu hakkında 'taksirle ölümüne neden olma' suçundan 2 ila 15 yıl hapis cezası istendi. İddianame Bursa 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanık İlhami Bekiroğlu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak