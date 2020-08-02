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02 Ağustos 2020 Pazar 18:47:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 18:47:00

Üniversite öğrencisi barajda serinlemek isterken canından oldu

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, serinlemek için girdiği Yamula Barajı'nda yüzerken bir süre sonra çırpındığını gören vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan üniversite öğrencisi Harun Bostan (20), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Yamula Barajı kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, piknik için arkadaşlarıyla baraj kıyısına giden Harun Bostan, sıcak hava nedeniyle serinlemek için göle girdi. Bostan, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kıyıda durumu fark eden vatandaşlar, Bostan'ı kurtarmak için suya girdi. Sudan çıkarılan Bostan, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bostan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğrencisi olan Harun Bostan'ın okulun hentbol takımında olduğu öğrenildi.

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