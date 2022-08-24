Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline yönelik özlük haklarında iyileştirme yapılacağı müjdesini verdi.

Özvar, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin döner sermaye ek ödemesinden de faydalanacağını açıkladı.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığı'nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmeler yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği hâlinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır. Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte, güncellenmiş hâliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır."