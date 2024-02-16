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16 Şubat 2024 Cuma 15:17:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 15:17:00

UNESCO listesinde: Güneydoğu'nun incisi, diller ve dinler şehri Mardin

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

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Tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Mardin, kültürü ve mimari detaylarıyla da dikkat çeken bir şehir.

Mardin, yüzyıllar öncesine dayanan geçmişi ve bünyesinde barındırdığı önemli mimari eserleriyle, 2021 yılında UNESCO Dünya Mirasları Geçici Listesine eklendi.

Listede, Midyat'ta "Tur Abdin" olarak bilinen bölgede bulunan, antik ve ortaçağdan kalan 9 kilise ve manastır yer alıyor.

Meryem Ana Kilisesi, Mor Sobo Kilisesi, Deyrulzarafan Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor İzozoel Kilisesi, Mor Kiryakos Kilisesi, Mor Yakup Kilisesi ve Mor Abai Manastırı listeye eklenen önemli mimari yapılar.

Siz bu listede yer alan tarihi yapıları daha önce gezdiniz mi?

Etiketler : mardin unesco dünya mirasları geçici listesi
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