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19 Mayıs 2022 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2022 Perşembe 19:30:00

Umutla gelen mutluluk

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Anne karnında 19. haftalıkken doğum süreci başlayan üçüzlerden birinin sonlandırılması gerektiği söylendi. ‘Hangi birine kıyabilirdik ki?' diyen Saknılı çifti umudunu kaybetmedi, riskli bir tedavi sonrası bebeklerine kavuştu.

KONTROL İÇİN GİTMİŞLERDİ

Antalya Kepez'de 4 yıl önce evlenen 29 yaşındaki Yonca ile 33 yaşındaki Ali Saknılı çiftinin, ilk bebekleri anne karnında 6 aylıkken öldü. Yonca Saknılı, bir süre sonra üçüzlere hamile kaldı. Kontrol için gittiği hastanede doğumun erken başladığını ve rahminin açıldığını öğrenen genç kadına üçüzlerden birinin sonlandırılması gerektiği söylendi.

Anne Yonca Saknılı, "Rahim ağzında sıkıntı olduğunu, düşük olacağını söylediler. Gece saatlerinde araştırma hastanesine gittim, hemen ameliyata aldılar" dedi.

Baba Ali Saknılı, ailede tek çalışan olduğu için üç aylık bebeklerine bakmakta maddi olarak zorlandıklarını vurguladı, bebek bezi, vitamin ve mamaları almakta güçlük çektiğini ifade etti.

NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM

Perinatolog Doç. Dr. Mustafa Behram riskli bir tedaviden bahsetti, Saknılı çifti kabul edince operasyon gerçekleştirildi ve "Nehir", "Irmak" ve "Yağmur" ismi verilen üçüzler dünyaya geldi. Behram, "Üçüz gebelikte rahim ağzı tamamen açılıp, dikiş atılıp 19 haftadan 32 haftaya kadar bekletmemiz çok nadir görülen bir durum. Bu çalışmamızı literatüre kazandıracağız" dedi.

Etiketler : üçüz hamile doğum
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