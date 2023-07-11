Umut'a ışık oldu





Van'da 3 aylıkken nadir görülen lignöz konjonktivit hastalığına yakalanan 14 yaşındaki Umut Işık'ın tedavisiyle ilgilenen Doç. Dr. Muhammed Batur, ABD'den getirtilen ilacı uygulayarak çocuğun gözlerinin iyileşmesini sağladı.

YYÜ Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Batur "İlacın Türkiye'de ilk uygulandığı hasta Umut oldu. Sadece Türkiye'deki değil, aslında tüm dünyadaki hastalara umut olmak açısından böyle bir sürecin içinde olduk" dedi.