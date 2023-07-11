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11 Temmuz 2023 Salı 09:49:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 09:49:00

Umut'a ışık oldu

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Van'da 3 aylıkken nadir görülen lignöz konjonktivit hastalığına yakalanan 14 yaşındaki Umut Işık'ın tedavisiyle ilgilenen Doç. Dr. Muhammed Batur, ABD'den getirtilen ilacı uygulayarak çocuğun gözlerinin iyileşmesini sağladı.


Van'da 3 aylıkken nadir görülen lignöz konjonktivit hastalığına yakalanan 14 yaşındaki Umut Işık'ın tedavisiyle ilgilenen Doç. Dr. Muhammed Batur, ABD'den getirtilen ilacı uygulayarak çocuğun gözlerinin iyileşmesini sağladı.

YYÜ Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Batur "İlacın Türkiye'de ilk uygulandığı hasta Umut oldu. Sadece Türkiye'deki değil, aslında tüm dünyadaki hastalara umut olmak açısından böyle bir sürecin içinde olduk" dedi.

Etiketler : Van lignöz konjonktivit hastalığı Doç. Dr. Muhammed Batur
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