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29 Ağustos 2021 Pazar 10:36:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 10:36:00

Ümraniye'de ortalık karıştı: Kafasına taşla vurdu

Kaynak: DHA

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı yumruklu kavgaya dönüştü.

Ümraniye'de iki grup arasında taşlı yumruklu kavga kameraya yansıdı. Kavga edenlerden birinin karşısındaki kişinin taşla kafasına vurduğu görüldü.

Olay dün cumartesi öğle saatlerinde Dudullu'da meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek taşlı yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavga edenleri çevredekiler ayırmaya çalıştı. Kavga edenlerden birinin karşısındaki kişinin taşla kafasına vurduğu görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kavga eden tarafları ayırarak uzaklaştırdı.

Etiketler : Ümraniye KAVGA TAŞ YARALI
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