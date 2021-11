Uluslararası Distopya Film Festivali'nin programı belli oldu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, Üsküdar Belediyesi iş birliği, BKM Mutfak desteği ile Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali'nin programı bugün BKM Mutfak'ta düzenlenen basın toplantısıyla belli oldu. Basın toplantısına Festival Direktörü Hatice Aşkın, Sanat Yönetmeni Gülşah Elikbank, Uzun Metraj Seçkisi Program Direktörü Kerem Akça, BKM Mutfak Genel Müdürü Ferhat Bilgin, Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması Jüri Başkanı yönetmen Andaç Haznedaroğlu, jüri üyesi Cansel Elçin, danışma kurulundan yönetmen Biket İlhan, oyuncu- senarist Serap Gedik, oyuncu- yönetmen Aydın Orak ile oyuncu İpek Erdem, oyuncu Janset, oyuncu Yılmaz Bayraktar ve çok sayıda basın mensubu katıldı

Festivalin basın toplantısında açılış konuşmasını Festival Direktörü Hatice Aşkın gerçekleştirdi. Aşkın sözlerine; "Yıllardır distopya türünde filmler üreten bir yönetmen olarak bireysel mücadeleme Uluslararası Bağımsız Sanat Derneği çatısı altında tüzel kişi olarak devam ediyorum." diyerek başladı. Farklı yenilikçi yaklaşıma alan açmayı ihtiyaç duyduklarını, şu günlerde Uluslararası Distopya Film Festivali'ni distopya türüne dikkat çekmek ve distopya türünü artırmak amaçlı hayata geçirdiklerini dile getiren Aşkın sözlerine; "Sinema bize yeryüzünü sahiplenme cesareti veren ve değiştirme dönüştürme gücünü hissettiren çok güçlü bir sanat dalı. Uluslararası Distopya Film Festivali'nin öncü olaylar için bir kıvılcım başlatmasını tür çeşitliliğini artırmasını sağlayacak büyük köklü bir festivale dönüşmesini temenni ediyorum." diye noktaladı.

Açılış konuşmasının ardından söz alan isim ise BKM Mutfak Genel Müdürü Ferhat Bilgin oldu. Bilgin, son dönemde dar alana sıkışmış sanata yeni soluk getirecek özellikle gençleri heyecanlandırabilecek katkı sağlamanın önemi belirtti. Bilgin sözlerine şöyle devam etti; "Bu festival bir film festivali olmanın ötesinde distopya kavramlarının altını çizmekte bu alanda yeni üretimlerin keşfedilmesinde olanak sağlamaktadır. Bu iş birliğinin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini düşünüyor ve bundan mutlu oluyorum."

Festivalin Sanat Yönetmeni Gülşah Elikbank da bir yazar olarak distopyanın içinde umut kavramının olduğunu ve ülkemizde bilim kurgu alanında çok kısıtlı bir üretimin olduğunun altını çizdi.

Uluslararası Kısa Film Yarışma Kategorisi'nde En İyi Film Ödülü İçin 8 Aday

Bu yıl yönetmen Akın Güngör, Ege Üniversitesi Dr. Öğrt. Üyesi Zehra Cerrahoğlu ve kurgu yönetmeni Fırat Terzioğlu'nun 181 farklı ülkeden 200'e yakın başvuru arasından seçtiği 8 film Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda "En iyi Film Ödülü" için yarışacak. Başkanlığını yönetmen Babis Makridis'in üstlendiği, oyuncu Damla Sönmez, oyuncu Didem Balçım, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ve film editörü Ali Aga'dan oluşan jüri karşısına çıkacak filmler arasında; Murat Uğurlu'nun "Tapınak", Fehmi Öztürk'ün "Bir Annenin Sonatı", Sengthe Vanh Bouapha'nın "The Bureau", Gökalp Gönen'in "Lal", George Georgakopoulos'ın "İfigeneia: No More Tears", Aysun Karaosman'ın "Kauai", Nadin Altekhina'nın "2040" ve Pierre Dugowson'ın "2030" filmleri yer alıyor.

Finalist Filmlere Gösterim Telifi Ödenecek

Direktörlüğünü Hatice Aşkın'ın yaptığı ve gösterimlerin Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşeceği Uluslararası Distopya Film Festivali'nin yarışma kapsamında birinciye 7.500 TL, ikinciye 5.000 TL ve üçüncüye 2.500 TL ödül takdim edilirken, dereceye giren filmlere verilecek ödüllerin yanı sıra finalist filmlere de gösterim telifi ödenecek.

En iyi Senaryoya 7.500 TL Ödül

Distopya türündeki kısa film projelerini desteklemek ve sektöre yeni yönetmenler kazandırmak amaçlı yapılan Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması'nda 5 senaryo dereceye girdi. Bahçeşehir Üniversitesi Prof. Dr. Nilay Ulusoy, Öğr. Gör. Volkan Budak ve yönetmen Tunahan Kurt'un 70'e başvuru arasından seçtiği 5 senaryo Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması'nda "En İyi Senaryo Ödülü" için yarışacak.

Başkanlığını yönetmen Andaç Haznedaroğlu'nun üstlendiği, oyuncu Fadik Sevin Atasoy, oyuncu Cansel Elçin, yapımcı Müge Özen ve yapımcı-dağıtımcı Marsel Kalvo'dan oluşan jüri karşısına çıkacak projeler arasında; Görkem Arslan'ın "Apati", Ersin Karahaliloğlu'nun "Ölemeyenler: Öteki Dünya Bileti", Oktay Aydın'ın "Emülatör", Mehmet Kanadlı'nın "Danışman" ve Yusuf Afacan'ın "Alışmak" yer alıyor.

Distopya türündeki kısa film projelerini desteklemek ve sektöre yeni yönetmenler kazandırmak amaçlı yapılan Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması'nda dereceye girecek film projesine En İyi Senaryo Ödülü olarak 7.500 TL fon sağlanacak.

Türkiye'de ilk kez Gösterilecek Filmler "Uzun Metraj Film Seçkisi"nde

Direktörlüğünü sinema yazarı Kerem Akça'nın üstelendiği Uzun Metraj Film Seçkisi'nde bu yıl Türkiye'de ilk kez gösterilecek olan Yuusuke Hirota'nın "Poupelle Of Chimney Town", Jonathan Nossiter'ın "Last Words", Matthew Eade'nin "A Black Rift Begins To Yawn" filmleri yanı sıra Erdem Tepegöz'ün "Gölgeler İçinde" filmi yer alıyor. Festival açılışını Yuusuke Hirota'nın "Poupelle Of Chimney Town" ile yaparken kapanışı ise Jonathan Nossiter'ın "Last Words" ile gerçekleştirecek.

Festivali'nde Onur Ödülü Alacak İsimler Belli Oldu

Bu yıl festivalde "Onur Ödülleri" "Hazal" filmindeki rolü ile 18. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", "Suyun Öte Yanı" ile 4. Ankara Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu", 1996 yılında, Canan Evcimen İçöz'ün yönettiği "Solgun Sarı Bir Gül" filmiyle 34. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", ödülleri alan Meral Çetinkaya ile "Karşılaşma" filmiyle 2003 Ankara Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ,Çağan Irmak'ın yönettiği "Babam ve Oğlum" filmiyle 27. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde ve 13. ÇASOD Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri alan Çetin Tekindor'a takdim edilecek.

Festival, Akademi ve Teknoloji Bölümlerinde Birbirinden Değerleri İsimleri Ağırlayacak

Uluslararası Distopya Film Festivali'nde kısa film yarışması, film gösterimlerinin yanı sıra "Akademi Bölümü" kapsamında "Distopya-Teorik ve Eleştirel Yaklaşımlar" başlığı altında paneller ve "Teknoloji Bölümü" kapsamında "Yapay Zekâ ve Yeni Teknolojik Gelişmeler" hakkında sunumları gerçekleşecek.

Festivalin akademik danışmanlığını gerçekleştiren Oxford Üniversitesi'nden; Festival Akademik Danışmanı ve Oxford Üniversitesi'nden Dr. Emrah Atasoy "Distopyanın Tanım Sorunu", Bologna Üniversitesi'nden Prof. Dr. Raffaella Baccolini "Distopyada Umut ve Toplumsal Cinsiyet", Limerick Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tom Moylan "Distopya Çağında Ütopyanın Peşinde", Zürih Üniversitesi'nden Doç. Dr. Simon Spiegel "Sinemada Ütopyalar ve Distopyalar", Nottingham Trent Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Heather Alberro "Çevresel Yıkıma Ütopik ve Distopik Yanıtlar", Boğaziçi Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kayışcı Akkoyun "Distopya Yazınında Metinlerarası Diyaloglar", Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Emrah Suat "Sinemada Distopik Unsurlar: Stanley Kubrick", Florida Üniversitesi'nden Doktora Öğrencisi Burcu Küheylan "Tekno-Distopyada Kadın Temsili" ve Londra Royal H. Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gregory Claeys "Eko-Distopya'dan Çıkış Yolları" konularıyla yer alacaklar.

10-12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek ve moderatörlüğünü 2019 yılında kurduğu Digital Rönesans A.Ş ile dijital içerik üretimi, yönetimi ve markalaştırma tasarımı üzerine medya alanında Türkiye ve dünyada gösterdiği faaliyetlerin yanında, Milliyet gazetesinde Gelecek Öncesi Çağlar köşe yazarı ve TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi ve TOBB İstanbul Genç Girişimciler üyesi Öğrt. Üyesi Filiz Dağ'ın yapacağı ve panellerde ise dünyadaki yeni teknolojik gelişmeler üzerine gerçekleşecek sunumlar dizisinde; AKINSOFT ve AKINROBOTICS'in kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, Cold Spring Harbor Laboratuvarı'nda kök hücre ve kanser üzerine araştırmalar yapan Dr. Semir Beyaz, Locomation.ai Şirketi kurucu ortağı ve CTO Dr. Tekin Meriçli, BlockchainIST Center direktörü Dr. Bora Erdamar, Astrofizikçi, Popüler Bilim yazarı Dr. Selçuk Topal, GDDART, Qodeakademi, Banliyo Ses ve Müzik Stüdyosu kurucu ortağı, Dijital Sanatçı Gökhan Doğan, Gelecek Bilimde kurucu ortağı ve Yüksek Elektrik-Elektronik mühendisi Burak Çankaya yer alıyor.