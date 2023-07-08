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08 Temmuz 2023 Cumartesi 17:34:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 17:34:00

Ukraynalı kadın, Müslüman oldu

Kaynak: AA

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Ukrayna'dan öğrenci değişimi programıyla Uşak'a gelen Olena Tskunova Akdaş Müslüman olup "Reyyan" ismini aldı.

Öğrenci Değişim Programı ile geldiği Uşak'ta 6 yıl önce evlenen, 3 ile 4 yaşlarında 2 çocuk annesi ve 5 aylık hamile Olena Tskonova Akdaş (26), eşi Ömer Akdaş ile Uşak Müftülüğüne giderek, Müslüman olmak istediğini bildirdi.

Kelimeişehadet getiren Akdaş, İhtida Belgesi'ni İl Müftüsü Burhan Çakır'dan aldı.

Akdaş, Müslüman olarak "Reyyan" ismini kullanmak istediğini belirtti.

Müftü Çakır, Akdaş'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Etiketler : Ukrayna Ukraynalı kadın Ukraynalı kadın müslüman
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