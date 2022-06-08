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08 Haziran 2022 Çarşamba 18:12:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 18:12:00

Ucuz ekmek satan fırıncının iş yerine tüfekle saldırdı

Kaynak: DHA

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Antalya'da, fırın sahibi İ.A, ucuz ekmek sattığı gerekçesiyle meslektaşı Osman Soylu'yu tüfekle tehdit edip, iş yerine ateş açtı. Soylu ile hamile eşi ve müşteriler saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi.

Osman Soylu'ya ait fırına gelen İ.A, aracından aldığı tüfekle içeri girdi. 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A, ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar, dondurma dolabına isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiline binen İ.A. kaçtı.

"UCUZ EKMEK SATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Polise şikayetçi olan Osman Soylu, "Daha önceden de defalarca tehdit aldık. Ben ucuza ekmek satmaya devam ettim. Tek isteğim insanların ucuz ekmek yemesi. Elinde tüfekle geldi. İçeride doğumuna 10 gün kalan eşim Kübra Soylu ve müşteriler vardı. Beni ölümle tehdit etti. Daha sonra tüfekle ateş etti. Şansımız varmış ki dondurma dolabına isabet etti. Yine insanlarımız için ucuz ekmek satmaya devam edeceğiz." dedi.

"ADETA DEHŞETİ YAŞADIM"

Kübra Soylu ise, "Önce ne olduğunu anlamadım. Daha sonra elindeki tüfeği görünce çok korktum. Bir süredir bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Adeta dehşeti yaşadım" diye konuştu.

Etiketler : Osman Soylu Kübra Soylu Yeşilırmak Caddesi
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