VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
DSÖ, maymun çiçeğini ele almak üzere ikinci kez toplandı
Şentop: Saldırı en başta Türkiye'yi rahatsız etmiştir
ABD Başkanı Biden koronavirüse yakalandı
Bartın'da selde hasar gören köprü yıkılıyor
Hırsıza imam nasihati
Uçuş sevdalısı Max
Ayda bir yola çıkan "Hacı Murat"
Carettalar suya kavuşuyor
Boksla Parkinson'u nakavt ediyor
En sevdiğimiz fast food ‘hamburger'
MSB, 'ilk olma özelliğini taşıyor' diyerek paylaştı!
İngiltere'de liderlik yarışı: Aday sayısı 2'ye düştü
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mehmetçiğe üst düzey koruma!
Sağlık Bakanı Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı
Diyarbakır'da Eren Abluka-23 Narko Terör Operasyonu başlatıldı
Kars'ta yapımı süren 120 metre yüksekliğindeki viyadükte sona doğru
California'da polis, silahla kaçtığını belirttiği siyahi kişiyi öldürdü
Ücretli yollardan ödemesiz geçiş cezalarına düzenleme
ALG Spor UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni çok önemsiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan 'orman' genelgesi!
YKS'de ilk 100'de 57 imam hatipli var
İtalya'da Başbakan Draghi, istifasını sunmak üzere Cumhurbaşkanı'na gitti
21 Temmuz 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 18:00:00

Uçuş sevdalısı Max

ABONE OL

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Kırantepe'de Yusuf Kargın isimli yamaç paraşütçüsü, Havacılık Kulübü'nün Max isimli köpeği ile birlikte Sakarya semalarında uçarak o anları aksiyon kamerasına kaydetti. Max ile birlikte uçuş takımlarını giyen Kargın, havalanırken, köpeğin sakinliği dikkat çekti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Kırantepe'de Yusuf Kargın isimli yamaç paraşütçüsü, Havacılık Kulübü'nün Max isimli köpeği ile birlikte Sakarya semalarında uçarak o anları aksiyon kamerasına kaydetti. Max ile birlikte uçuş takımlarını giyen Kargın, havalanırken, köpeğin sakinliği dikkat çekti.

Yaklaşık yarım saat köpeği ile havada süzülen paraşütçü, o anları kayda almayı da unutmadı. Köpek ile unutulmaz bir deneyim yaşayan Kargın, Max için ikinci kendisi için bir hayvanla ilk uçuş deneyimi olduğunu söyledi. Köpeğin ilk uçuşundan sonra havalanan paraşütlerin peşinde sürekli koştuğunu aktaran Kargın, ara ara tekrardan köpek ile uçuş yapacaklarını belirtti.

"Benim ilk defa bir köpekle uçuşum oldu"

Köpek için ikinci kez uçtuğunu aktaran yamaç paraşütçüsü Yusuf Kargın, "Sakarya Sportif Havacılık Kulübü olarak tandem uçuşları gerçekleştiriyor, yolcularımızı uçuruyoruz. Uçmak için Türkiye'nin en güzel bölgelerinden birisindeyiz. Max yıllardır bizle beraber ve bizim kulübümüzün evladı gibi çok seviyoruz onu. Daha öncesinde bir kere uçmuştu. O uçtuğu günden beri sürekli paraşütlerin peşinde. Biz burada uçarken sürekli koşuyor ve paraşütleri takip ediyor. Uçmak istiyor tekrardan. Biz de geçenlerde tekrardan alıp uçurduk. Max uçmayı çok seviyor ve çok mutlu oluyor havada. Fırsat buldukça ara ara onu tekrardan uçurmayı düşünüyoruz. Kendisi havada çok sakin. Benim ilk defa bir köpekle uçuşum oldu. Çok keyifliydi, çok güzeldi. İnsanlarla uçmaktan farklı oluyor neticede bir köpekle oradasınız ve bu köpek de uçmayı seviyor, sakin. Çok güzel ve keyifli dakikalar geçirdik havada. Bundan sonra belki devam eder köpekle uçuşlarımız. Max'in bu uçuşunda hazırlanışını ve uçuşunu videoya alalım dedik hatıra olarak kalsın. Hem de sosyal medyamızda da paylaştık bu videoyu. Bayağı bir ilgi gördü bu video. Biz bu kadarını beklemiyorduk, güzel dönüşler oldu ve hatta bizim de köpeğimizi uçurur musun diyenler oldu. Evcil hayvanlarıyla uçmak isteyen olursa değerlendirebiliriz" dedi.

Etiketler : Uçuş sevdalısı Max Serdivan ilçesi Yusuf Kargın
Ünlü şef baba oluyor

Ünlü şef baba oluyor
Rapçi Hadise

Rapçi Hadise
Tatil alışverişi

Tatil alışverişi
Meğer ben Teoman'mışım

Meğer ben Teoman'mışım
Sahne toplantısı

Sahne toplantısı
İlk kez el ele

İlk kez el ele
O Kız Sezin!

O Kız Sezin!
Kıpır kıpır bir şarkı

Kıpır kıpır bir şarkı
Sezona hamakta hazırlık

Sezona hamakta hazırlık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX