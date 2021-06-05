Uçurtmalı temel atma töreni

AĞRI'nın Diyadin ilçesine 33 kilometre uzaklıktaki Mutlu Köyü'ne 5 derslikli ortaokul için temel atıldı. Bir yılda tamamlanması planlanan okulun ilk harcını protokol üyeleri öğrencilerle birlikte koydu. Köylerine ortaokul yapılmasına sevinen çocuklar, kendilerine hediye edilen üzerlerinde Türk bayrağı ve Atatürk resimleri bulunan uçurtmaları gökyüzüne uçururken renkli görüntüler ortaya çıktı.



İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Haydi Kızlar Okula' projesi kapsamında 'Benim Öğrencim' sloganıyla 2018 yılından itibaren Ağrı genelinde bin 500 kız öğrenciyi okula kazandırdıklarını söyledi. Özellikle kız öğrencilerin okula kazandırılması noktasında temeli atılan okulun önemli olduğunu ifade eden Tekin, Dünya İnsani Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Doç. Dr. Ayten Zara ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı ise konuşmasında, "Bu zor coğrafyada bizleri yalnız bırakmayan Ayten Hocam ve Dünya İnsanı Dayanışma Derneği üyelerine teşekkür ediyoruz. Atam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyadin ilçesinin Mutlu köyündeki çocukları için yaptıkları bu okul sebebiyle kendilerine müteşekkiriz. On sene önce Ağrı'da bir laf duymuştum: 'Allah daim etsin, kadim etsin, tekrarını nasip etsin' diye. İnşallah diğer köylerimizde de bunun tekrarı nasip olur" dedi.