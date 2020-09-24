24 Eylül 2020 Perşembe 00:58:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 00:58:00
Üçüncü kuşaklar geleneği yaşatıyor
Marmaris ilçesinde, dede ile babalarından miras olarak kalan gulet imalatını devam ettiren üçüncü kuşak ustalar, evlerinin önünde ve tarlalarda inşa ettikleri tekneleri Türkiye'nin çeşitli şehirlerinin yanı sıra ABD, İsrail, Rusya, Hırvatistan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiyor.
Büyüklükleri 4 ile 37 metre arasında değişen motor ve yelken donanımlı ahşap tekneler, uzunluk ve özelliğine göre 6 ay ile 2 yılda tamamlanıyor. Babasının yanında küçük yaşlarda aldığı eğitimle 15 yıldır tarlasında ahşap tekne imalatı yapan Metin Tatar, “Ahşap teknelerin yanı sıra iç mobilyalarını da yapıyoruz” dedi. Tekne yaptıran Çetin Efe de, “Bozburun’da tarlalarda tekne yapımı görürsünüz. 50-60 yıldır bu böyledir” diye konuştu.
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