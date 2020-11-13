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13 Kasım 2020 Cuma 21:10:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 21:10:00

Ücretsiz izne gönderilince intihara kalkıştı

Kaynak: AA

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Gaziantep'te, psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, çalıştığı iş yerinden korona virüs nedeniyle ücretsiz izne gönderilince oturduğu evin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahıs, psikologların 3 saatlik ikna çalışmaları sonucu intihardan vazgeçirildi.

Olay, Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmanın beşinci katında meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce eşinden ayrılan ve psikolojik sorunları bulunan uyuşturucu madde bağımlısı Mahmut G., son olarak çalıştığı iş yerinde korona virüs vakası görülmesi üzerine ücretsiz izne gönderildi. Yaşanan bu olayın ardından psikolojisi daha çok bozulan şahıs, evin bir odasına girip, kapıyı üzerine kilitleyerek pencereye çıktı. Pencereden kendisini aşağı sarkıtan şahıs, intihar girişiminde bulundu.

Mahmut G.'nin intihar girişiminde bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre emniyeti alırken, itfaiye ekipleri ise bina önüne branda açtı. Yaklaşık üç saat boyunca ikna edilmeye çalışılan Mahmut G., sürekli annesi ve kardeşlerini yanına çağırıp helallik isteyerek kendisini aşağıya atacağını söyledi. Şahıs, psikologların yoğun çalışması sonucu intihardan vazgeçirilerek pencereden aşağı indirildi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen şahıs, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. İntihar girişimi sırasında vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe sayarak olan biteni meraklı gözlerle izlemesi ise dikkat çekti.

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