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14 Eylül 2021 Salı 01:01:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 01:01:00

Ücretini alamayan işçi, kepçeyle kamyonları ezdi

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Ücretini alamayan işçi iş makinesiyle kamyonların kabin kısmını ezdi.

Şırnak'ta kömür ocağında çalışan işçi, ücretini alamayınca kepçeyle iş yerindeki beş kamyonun kabin kısmına zarar verdi.

Şırnak'ta kömür ocağında çalışan İşçi, ücretini alamayınca kepçeyle iş yerindeki beş kamyonun kabin kısmına zarar verdi.

Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörü Hakan M, iddiaya göre amcası Ömer M'den alacağını istedi.

Ücretini alamadığı için sinirlenen Hakan M, ekskavatörle kömür ocağındaki yan yana dizilmiş beş kamyonun kabin kısımlarını ezdi.

Çevredeki işçilerin müdahalesiyle yatıştırılan Hakan M. iş makinesiyle ezdiği araçlarda büyük hasara neden oldu.Olay, çevredeki başka bir işçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Etiketler : şırnak cudi dağı kömür ocağı
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