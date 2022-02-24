Üç tekerlekli araçla Mekke yolunda

Rüyasında İngiltere'den Mekke'ye yürüyerek yola çıktığını gören elektrik mühendisi Iraklı Adam Muhammed, üç tekerlekli seyyar aracıyla kutsal topraklara gidiyor. 7 ayın sonunda Hollanda, Avusturya, Almanya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'dan sonra Türkiye'ye ulaşan Muhammed'e Sırbistan'da bulduğu köpek de eşlik ediyor.



İçindeki sesi dinleyerek yolculuğa çıktığını aktaran Muhammed, "Uykudan uyandığımda içimdeki ses yürüyerek Mekke'ye gitmemi, insanlara Kur'an'ın değerini, hepimizin kardeş olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın gerektiğini hatırlatmamı söyledi. İslam'dan farklı bir inanca sahip olsanız da bu kardeşçe yaşamamıza engel değil. Her dinde iyi insanlar olduğunu anlatmayı, insanlara Allah'ı hatırlatmam gerektiğini hissettim. Başlarda imkansız gibi görünen bu yolcuğu içimdeki güçlü his sayesinde sürdürüyorum." diye konuştu. Sırbistan'da yanına gelen sokak köpeğinin kendisini bırakmadığını anlatan Muhammed, "Charlie beni koruyor, onu çok seviyorum, o benim dostum ve yol arkadaşım oldu." dedi.

Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Muhammed, şöyle devam etti:



"Yaklaşık 7 aydır yoldayım, inşallah 5 ay daha yollarda olacağım. Konya'da Mevlana'yı ziyaret ettim, çok mutluyum. Türkiye'den sonra inşallah Suriye'ye gideceğim. Sonra Ürdün ve Suudi Arabistan'a geçeceğim. Yol boyunca herkes bana yardım etti. İnsanlar evinde misafir etmek istiyor ancak aracımdan başka yerde kalmıyorum. Yolculuk boyunca kullandığım araçta uyuyorum. Namazımı kılıyorum, her şeyi bunun içinde yapıyorum. Aracın üzerine yerleştirdiğim güneş paneli sayesinde elektrik ihtiyacımı gideriyorum. Sıkıntı yaşamıyorum."

Her namazdan sonra insanlar için dua ettiğini belirten Muhammed, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini bildirdi.