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Üç kardeşe anne oldu
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07 Kasım 2020 Cumartesi 15:05:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 15:05:00

Üç kardeşe anne oldu

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Adana'da yaşayan 2 çocuk annesi Nuran Yüksel (57), 5 yıl önce eşini kaybetti.

Nuran Yüksel'in o yıllarda kızlarından biri evlendi, diğeri de üniversite eğitimi için şehir dışına gitti. Yüksel, hem eşinin acısını unutmak hem de yalnızlığını giderebilmek için 5 yıl önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın "Koruyucu Aile Projesi"ne başvurdu. 5 yıl önce 5, 7 ve 12 yaşında olan 3 kız kardeşe kucak açan Yüksel, annelik duygusunu yeniden tattı. "Onlarla hayata yeniden başladık” diyen Yüksel, herkesi bu iyilik ve gönül hareketine katılmaya davet etti.

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