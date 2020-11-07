Üç kardeşe anne oldu

Nuran Yüksel'in o yıllarda kızlarından biri evlendi, diğeri de üniversite eğitimi için şehir dışına gitti. Yüksel, hem eşinin acısını unutmak hem de yalnızlığını giderebilmek için 5 yıl önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın "Koruyucu Aile Projesi"ne başvurdu. 5 yıl önce 5, 7 ve 12 yaşında olan 3 kız kardeşe kucak açan Yüksel, annelik duygusunu yeniden tattı. "Onlarla hayata yeniden başladık” diyen Yüksel, herkesi bu iyilik ve gönül hareketine katılmaya davet etti.