  • BIST
    1556.31
  • Dolar
    7,4443
  • Euro
    9,0238
  • Altın
    442,8700
İstanbul
3 / 4
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
F-35 mi, Su-57 mi? Test pilotu açıkladı
Meteorolojiden sarı ve turuncu alarm!
Örtülü ambargo listesi Maas'a verildi
ABD tarihi devir teslim törenine hazırlanıyor: 117 askeri araç takviyesi
AB'den Türkiye'ye ılımlı mesaj: Dinamikleri değiştirebiliriz
İstinaf Başsavcılığı Leyla davasında bu kez Başkanlar Kurulu'na başvurdu
Bakan Koca: Son 24 saatte 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi
Reflex teknolojisini destekleyen fareler
Brezilyalı Larissa Türkiye'de... Bisikletle dünya turu
30 kadının naylon üzerinde kar keyfi
Kovid-19'un tetiklediği hastalık: Misofobi aşırı hijyen takıntıya dönüşebilir
Bugün burçları neler bekliyor? 20 Ocak 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
Bakan Koca duyurdu: Evde aşılama başladı
Aşı için antikor testi yaptırmaya gerek yok
Uğur Güneş'in yeni imajı kaslı oldu
O programda Hüsnü Şenlendirici de yer alacak
MSB: 3 PKK/YPG'li etkisiz hâle getirildi
Burun ameliyatı olan Manolya Oktay ölümünde korkunç iddia!
Trump'ın Çin yapımı İHA'lara 'güvenlik tehditi' incelemesi için imzaladığı kararnameye eleştiri
Tarsus'ta korkunç kaza! Çok sayıda ölü var
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1412 arttı
Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı
Türkiye, Nijer'de düzenlenen terör saldırısını kınadı
"Ankara çok kritik kazanımların eşiğinde"
20 Ocak 2021 Çarşamba 10:11:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 10:11:00

Turuncu alarm verildi! Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda il için kritik uyarı

ABONE OL

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında İstanbul ve çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm verildi. Uyarıda, "Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre yağışlar batı illerinden doğu illerine geçiş yaptı. Kar yağışının ardından İstanbul ve çok sayıda il için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda kent için sarı ve turuncu uyarıda bulundu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu ve Hatay çevrelerinin bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve güney doğusu ile Bingöl, Erzurum ve Iğdır çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -7°C

Çok bulutlu

VAN °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

SİİRT °C, 3°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

Etiketler : meteoroloji hava durumu alarm
Çukur'un yıldızı Begüm Akkaya sokaktaki canlıları unutmadı

Çukur'un yıldızı Begüm Akkaya sokaktaki canlıları unutmadı
Gülben Ergen'den 1 Milyon Kitap projesine destek

Gülben Ergen'den 1 Milyon Kitap projesine destek
İlişkimiz çok yeni

İlişkimiz çok yeni
Müziğin acı kaybı

Müziğin acı kaybı
Meksika'da dilek tuttu

Meksika'da dilek tuttu
Kardeşten 500 bin TL'lik jest

Kardeşten 500 bin TL'lik jest
Dünya basını Türkiye'nin Sultan'ı Türkan Şoray'ı konuşuyor

Dünya basını Türkiye'nin Sultan'ı Türkan Şoray'ı konuşuyor
Engin Hepileri'nin gençlik tarzı olay oldu! Görenler şaştı kaldı

Engin Hepileri'nin gençlik tarzı olay oldu! Görenler şaştı kaldı
Pastasında hayalleri var

Pastasında hayalleri var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER