Türkülerle su çağrısı

Kış aylarına rağmen beklenen yağışı alamayan İstanbul'da, barajlardaki su seviyesi yüzde 19 civarı ile son 15 yılın en düşük seviyesini gördü. Vatandaşlara suyun tasarruflu kullanımı konusunda yetkililerin uyarıları devam ederken Sultangazi'de 8-14 yaş arasındaki Sanat Atölyesi öğrencileri, vatandaşları uyarmak için Alibey Barajı'nda türkü söyleyip klip çekti.



GÜLE YEL DEĞDİ'Yİ SESLENDİRDİLER

"Yarının suyunu bugün tüketmeyelim" sloganıyla hareket ederek Hasret Gültekin'e ait "Güle Yel Değdi" eserini seslendiren çocuk korosunun yayınladığı klip, sosyal medyada da ilgi gördü. Atölye yöneticisi Umut Gündüz, "Büyüklerine mesaj veren çocuklar, yaşıtlarına da suyun dikkatli kullanımı konusunda farkındalık yaratmaya çalıştılar" diye konuştu.

Bağlama eğitmeni Tülay Şimşek Özmen, bir haftada çocuklarla çalışarak bu türküye hazırlandıklarını belirterek, insanlara suyun önemini hangi yol olursa olsun anlatmanın önemli olduğunu söyledi. İlkokul 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Berken Yıldız, bu klibi çekerken çok heyecanlandığını dile getirerek, "Suyu boşa harcayanlara bir mesajım var; suyu boşa harcamayalım, çocuklara güzel bir gelecek bırakalım" dedi. Lise 2. sınıf öğrencisi Elvan Yıldız "Sularımız tükeniyor elimizden çok şey gelebilir ama biz insanoğlu olarak bunu yapmıyoruz. Musluğu biraz daha az açarak su tüketimini azaltabiliriz. Su hayatımızdır, hayatımızı kirletmeyelim" diye konuştu. Lise 2. sınıf öğrencisi Roşna Gündüz suların tükenmesinin sadece insanları değil sularda yaşayan canlıları da etkilediğini dile getirerek, o yüzden böyle bir çalışma yaptıklarını kaydetti.