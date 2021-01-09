  • BIST
    1540.61
  • Dolar
    7,3748
  • Euro
    9,0358
  • Altın
    438,1190
İstanbul
11 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine Altun'dan tepki: Derhal özür dilemelidir
Aleyna Çakır davasının şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Arayanları şaşırtan tesadüf: Alo buyurun ben Ziya Selçuk
Yunan basınından tuhaf AB iddiası: Arnavutluk, yönünü Türkiye'ye çevirdi
Çavuşoğlu'ndan AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e mesaj
WhatsApp'ı protesto edenler buraya kaçıyor...
Tapuya gitmeden evi arsayı internetten sattık
Endonezya'da düşen yolcu uçağı ile ilgili flaş gelişme!
Meteorolojiden son dakika uyarısı: Sağanak ve fırtınaya dikkat
Selçuk Bayraktar'dan WhatsApp kararı... 'Ayrılıyorum'
Bakan Dönmez'den Türkiye-Nahçıvan doğal gaz anlaşması açıklaması
Trump'ın avukatından dikkat çeken Twitter yorumu
Endonezya'da denize düşen uçağın enkazı 4 ayrı noktaya dağıldı
Dilara Aksüyek-Onur Bay çifti: Olumsuzluklara rağmen yan yanayız
Demet Akalın'dan hediye araca DOH plakası
Nilperi Şahinkaya'nın çocukluk hayali gerçek oldu
Akıncı'nın Beste'si Müge Boz set yorgunu
Ailenin yeni üyeleri
Yasemin Allen set arasında rock'n roll ruhunu konuşturdu
Survivor Nisa Avokado perisi oldu
Zeynep Koçak'tan eski erkek arkadaşı Oğuzhan Koç sorusuna yanıt yok
Kerem Bürsin'in kalbi memleket sevdasıyla dolu
Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
Emre Altuğ Burcu Çağrı ile aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! 'Birlikte değiliz'
09 Ocak 2021 Cumartesi 20:08:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 17:58:00

Türkülerle su çağrısı

ABONE OL

İstanbul'da çocuklar, su seviyesi düşen Alibey Barajı'nda bir araya gelerek çektikleri kliple kentin azalan suyuna dikkati çekti. Çocuklar, "Yarının suyunu bugün tüketmeyelim" dedi.

Kış aylarına rağmen beklenen yağışı alamayan İstanbul'da, barajlardaki su seviyesi yüzde 19 civarı ile son 15 yılın en düşük seviyesini gördü. Vatandaşlara suyun tasarruflu kullanımı konusunda yetkililerin uyarıları devam ederken Sultangazi'de 8-14 yaş arasındaki Sanat Atölyesi öğrencileri, vatandaşları uyarmak için Alibey Barajı'nda türkü söyleyip klip çekti.

GÜLE YEL DEĞDİ'Yİ SESLENDİRDİLER

"Yarının suyunu bugün tüketmeyelim" sloganıyla hareket ederek Hasret Gültekin'e ait "Güle Yel Değdi" eserini seslendiren çocuk korosunun yayınladığı klip, sosyal medyada da ilgi gördü. Atölye yöneticisi Umut Gündüz, "Büyüklerine mesaj veren çocuklar, yaşıtlarına da suyun dikkatli kullanımı konusunda farkındalık yaratmaya çalıştılar" diye konuştu.

Bağlama eğitmeni Tülay Şimşek Özmen, bir haftada çocuklarla çalışarak bu türküye hazırlandıklarını belirterek, insanlara suyun önemini hangi yol olursa olsun anlatmanın önemli olduğunu söyledi. İlkokul 3. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Berken Yıldız, bu klibi çekerken çok heyecanlandığını dile getirerek, "Suyu boşa harcayanlara bir mesajım var; suyu boşa harcamayalım, çocuklara güzel bir gelecek bırakalım" dedi. Lise 2. sınıf öğrencisi Elvan Yıldız "Sularımız tükeniyor elimizden çok şey gelebilir ama biz insanoğlu olarak bunu yapmıyoruz. Musluğu biraz daha az açarak su tüketimini azaltabiliriz. Su hayatımızdır, hayatımızı kirletmeyelim" diye konuştu. Lise 2. sınıf öğrencisi Roşna Gündüz suların tükenmesinin sadece insanları değil sularda yaşayan canlıları da etkilediğini dile getirerek, o yüzden böyle bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

Etiketler : Alibey Barajı türkü su tasarrufu
Aynur Aydın'ın kalbi kedileriyle dolu

Aynur Aydın'ın kalbi kedileriyle dolu
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den dizi açıklaması: 15 yıl daha gideriz

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den dizi açıklaması: 15 yıl daha gideriz
Balık adamlar aynı karede

Balık adamlar aynı karede
Yasemin Şefkatli yeni hayatı için çizdi

Yasemin Şefkatli yeni hayatı için çizdi
Deniz Akkaya çantaya değil toprağa yatırım yaptı

Deniz Akkaya çantaya değil toprağa yatırım yaptı
Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar

Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar
Bülent Şakrak türkü okuyacak

Bülent Şakrak türkü okuyacak
Berrak Tüzünataç ve erkek arkadaşı Ali Yörenç hayatlarına ortak oldular

Berrak Tüzünataç ve erkek arkadaşı Ali Yörenç hayatlarına ortak oldular
Seksenler dizisinin güzel oyuncusu Begüm Öner'den zona oldum paylaşımı

Seksenler dizisinin güzel oyuncusu Begüm Öner'den zona oldum paylaşımı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER