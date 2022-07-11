Türküler Japon'dan!
Ülkesinde Türkçe eğitimi alan ve Türk insanını yakından tanımak için 10 yıldır belirli aralıklarla Türkiye'ye gelen Japon Naohiko İmajo (27), bu süreçte çalmayı öğrendiği bağlamasıyla türküler de seslendiriyor.
Ülkesinde Türkçe eğitimi alan ve Türk insanını yakından tanımak için 10 yıldır belirli aralıklarla Türkiye'ye gelen Japon Naohiko İmajo (27), bu süreçte çalmayı öğrendiği bağlamasıyla türküler de seslendiriyor.
6 aydır Nevşehir'de doktora tezini hazırlayan Naohiko saz çalıp türküler söylüyor. Naohiko, "Bağlama aşığıyım. Türküleri seslendirirken söz yazarlarının yaşadığı duyguları hissedebiliyorum" diyor.