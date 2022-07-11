VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Osmangazi Köprüsü'nde araç geçiş rekoru
Başkan Erdoğan, Paşinyan ile telefonda görüştü
Yerli ve ucuz gaz için geri sayım
Kurtulmuş anma töreninde konuştu: Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız
Dünya Türk SİHA'larını konuşuyor
Çarpıcı iddia! Görünmez değil
Shinzo Abe suikastında şok detay!
Paul Pogba, yeniden Juventus'ta
İnsansı robotlar gündelik hayata girmeye hazırlanıyor
Alternatif sanal dünya 'metaverse' yeni bir yaşamın kapılarını aralayacak
Saatler kaldı! NASA paylaşacak
İstanbul'da su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor
Türkiye'den, AİHM'in Osman Kavala için ihlal kararına tepki
Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi
Tatil dönüşüne hazırlanan sürücülere 'sabah erken yola çıkmayın' uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye olarak Bosna halkının yanında olmaya devam ediyoruz
Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi
Dünya nüfusu kasımda 8 milyara ulaşacak
İtalyan ENI, Gazprom'un gaz akışında yeni bir kesintiye gittiğini duyurdu
Bereketli topraklarda buğday hasadı bitmeden mısır ekimi başladı
Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'la anlaştı
İsveç ve Finlandiya NATO'ya ne zaman üye olabilir?
Tenor Murat Karahan, Berlin Devlet Operası'nda başrolde sahneye çıktı
Dünyanın göz yumduğu vahşet: Arakan
11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:30:00

Türküler Japon'dan!

ABONE OL

Ülkesinde Türkçe eğitimi alan ve Türk insanını yakından tanımak için 10 yıldır belirli aralıklarla Türkiye'ye gelen Japon Naohiko İmajo (27), bu süreçte çalmayı öğrendiği bağlamasıyla türküler de seslendiriyor.

Ülkesinde Türkçe eğitimi alan ve Türk insanını yakından tanımak için 10 yıldır belirli aralıklarla Türkiye'ye gelen Japon Naohiko İmajo (27), bu süreçte çalmayı öğrendiği bağlamasıyla türküler de seslendiriyor.

6 aydır Nevşehir'de doktora tezini hazırlayan Naohiko saz çalıp türküler söylüyor. Naohiko, "Bağlama aşığıyım. Türküleri seslendirirken söz yazarlarının yaşadığı duyguları hissedebiliyorum" diyor.

Etiketler : Türkçe eğitimi Naohiko İmajo Türkiye
Mutluluğa ‘Evet'

Mutluluğa ‘Evet'
Gülşen Bubikoğlu benzerliği

Gülşen Bubikoğlu benzerliği
Klasiğe yeni yorum

Klasiğe yeni yorum
Kızıyla tanıştırdı

Kızıyla tanıştırdı
Renkli açılış

Renkli açılış
Paris güzeli

Paris güzeli
Düğün heyecanı

Düğün heyecanı
Sporsuz tatilim olmaz

Sporsuz tatilim olmaz
Artık herkes çok ünlü

Artık herkes çok ünlü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX