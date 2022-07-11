Türküler Japon'dan!

Ülkesinde Türkçe eğitimi alan ve Türk insanını yakından tanımak için 10 yıldır belirli aralıklarla Türkiye'ye gelen Japon Naohiko İmajo (27), bu süreçte çalmayı öğrendiği bağlamasıyla türküler de seslendiriyor.



6 aydır Nevşehir'de doktora tezini hazırlayan Naohiko saz çalıp türküler söylüyor. Naohiko, "Bağlama aşığıyım. Türküleri seslendirirken söz yazarlarının yaşadığı duyguları hissedebiliyorum" diyor.