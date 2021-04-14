Türkiye'yi dünya birincisi yapmıştı... Hediyesi hazır

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14 Nisan 2021 Çarşamba 15:45:00 - Güncelleme:14 Nisan 2021 Çarşamba 15:45:00

Türkiye'yi dünya birincisi yapmıştı: NASA astronotunun Van kedisi hazır

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NASA'nın başlattığı fotoğraf yarışmasında Van gölü fotoğrafını çekerek Türkiye'yi dünya birincisi yapan NASA astronotu Kate Rubins'e hediye edilmek üzere dünyaca ünlü bir gözü mavi, bir gözü kehribar Van kedisi hazırlandı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), uzaydan çekilen dünya fotoğraflarının oylandığı online fotoğraf yarışmasında Van Gölü fotoğrafıyla birinciliği kazanan Astronot Kate Rubins'e hediye edilmek üzere dünyaca ünlü bir gözü mavi, bir gözü kehribar Van kedisi hazırlandı. Kedi için Van Kedi Evi Villası'nda özel bir oda tahsis edildi.

DHA'nın haberine göre, NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlarca çekilen dünya fotoğraflarından oluşan yarışma başlattı. 'Dünya Turnuvası' adı verilen online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı da yer aldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi. Online yarışmada Van Gölü'nün fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi ve yarı finale kaldı. Yarı finallerdeki oylama sonucunda da Van Gölü fotoğrafı finale kaldı. Dün NASA'dan yapılan açıklamada, 8 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen 32 favori dünya fotoğrafıyla başladıkları yarışmada finale kalan Van Gölü fotoğrafının turnuvanın şampiyonu olduğu belirtildi. Bu gelişme Van'da büyük sevinçle karşılandı.

Van'ın tanıtımına büyük katkı sunan Astronot Rubins'i kentte ağırlamak için de hazırlıklara başlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Valilik ile birlikte, şu an uzay görevinde olan Astronot Kate Rubins'i kente davet ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Şevli, Van Kedi Villası'nda Rubins için kendisine çok güzel bir kedi ayırdıklarını belirtti.

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise "NASA çekilen bu fotoğrafı diğer 32 fotoğrafla dünyanın beğenisine sundu. Van Gölü'nün fotoğrafı ise bu fotoğraflar arasında finale kaldı. Yarışma sonucunda ise uzaydan çekilen dünyanın en güzel fotoğrafı olarak tescillendi. Bizler de Astronot Rubins'e Van hatırası olarak bir Van kedisi hediye etmek istiyoruz. Astronot Kate Rubins'e hediye edilen Van kedisine özel bir oda da tahsis ettik. Van'a geldiği zaman kendisine bu kediyi hediye edeceğiz. Kedi alınana kadar bakımlarını özenle yapacağız. Bugün gelen ziyaretçiler tarafından da büyük ilgi gördü" diye konuştu.

Iğdır'dan Kedi Evi Villası'ndaki kedileri ziyarete gelen Veteriner Özge Kara ise Van kedilerini çok beğendiklerini ve bu yarışmanın da Van Gölü'nün ve kedinin tanıtımı için güzel bir çalışma olduğunu söyledi.

Etiketler : van van gölü van dekisi nasa Astronot Kate Rubins
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