VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Havaalanından araç kiralayıp özgürce gez
Dünyada bir benzeri daha yok!
Ukrayna: Tahıl sevkiyatının bu hafta sonuna kadar başlaması bekleniyor
İngiltere havalimanlarındaki kaos giderek büyüyor
Hakan Hilmi Füzün vefat etti
"Türkiye'nin yolculuğu başlıyor"
Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun babası ortaya çıktı
Zelenski'den tahıl sevkiyatıyla ilgili Türkiye açıklaması
Hükümetlerin ömrünün çok kısa sürdüğü İtalya'da 9. kez erken seçim yapılacak
Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor
Beşiktaş, yeni sezonu yarın açacak
Boris Johnson sonrası İngiltere'yi ne bekliyor?
Yiğitlik hikayesinin anlatıldığı "Bir Türk Masalı" filmi vizyonda
Zorlu eğitimleri geçip brövelerini takıyorlar
Türkiye İHA başarısını karaya da taşıyor
QUA Granite'ten 90 dakikada Hızlı ve Seri Üretim
“Yeşil Kalkınma Hedefleri” kapsamında ÇED yönetmeliği yenilendi
Haziran ayı ihracat-ithalat rakamları açıklandı
Tahran'ın çevre köylerindeki sel felaketinde ölü sayısı 18'e yükseldi
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de
Dendias'ın Kıbrıs ziyaretinden itiraf gibi sözler
Türkiye'nin merak ettiği adam konuştu!
6'lı masa karıştı! 3 parti cepte 2'si mecbur
25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:37:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 15:36:00

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay!

Kaynak: AA

ABONE OL

Bursa'da çöp dolu evde kilitli olarak bulunan Cem Muhammet A. teyzesi tarafından kaçırılmıştı. 1 yıl boyunca kilitli kaldığı evden kurtarılan talihsiz çocuğun ilk ifadesi ortaya çıktı.

Antalya'da koruma altına alınan 9 yaşındaki Cem M.A'yı, Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki çöp evin odasında kilitli tutan ve "çocuğa eziyet" suçlamasından gözaltına alınan teyzesi Kamuran Pınar A'nın (44) Bursa'da emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Şüphelinin ifadesinde, kızı ve yeğeniyle iki yıldır söz konusu adreste kaldıklarını, yeğenine 1 yaşından itibaren baktığını söyledi.

    Çocuğun annesi Y.A'nın 8 yıl önce Uşak Kadın Sığınmaevi'nde yaşadığı bir olay sonrası hastaneye kaldırıldığını anlatan Kamuran Pınar A, "(Çocuğu almazsanız, esirgeme kurumuna vereceğiz) diye anneme (Asuman A.) telefon geldi. Daha sonra Uşak'a gittik. Cem'i sığınmaevinden annemle teslim aldık ancak resmi olarak bana mı anneme mi teslim ettiler, hatırlamıyorum. Cem'i aldıktan sonra Bursa'da birlikte yaşamaya başladık." ifadelerini kullandı.

    "Beni annesi olarak biliyordu"

    Pınar A, annesinin 2019 mart ayında vefat ettiğini, kızı ve yeğeniyle yaşamlarını sürdürdüklerini belirterek, ifadesini şöyle sürdürdü:

    "Cem, 1 yaşından beridir benim yanımda olduğu için beni annesi olarak biliyordu fakat ben kendisine annesi olduğumu söylemedim. Yaklaşık 4-5 ay önce avukatımla telefonla görüştüm. Yapmış olduğum görüşmede Cem'in okul yaşının geldiğini ve okula yazdıramadığımı ve kimliğini nasıl çıkartabileceğimi sordum. Cem bu konuşmaları duymuş, ondan sonra kendisini bana kapattı, görüşmek istemedi. Benim teyzesi olduğumu öğrendiği için benimle konuşmadı, verdiğim yemekleri yemez oldu. Bulunduğu odadan çıkmadı ve yanına yaklaşınca bağırıyordu. Ben de çocukların fast food'dan hoşlandığını bildiğim için fast food tarzı yemekler aldım, onların da bazıları yedi, bazılarını yemedi. O telefon konuşmasına kadar bizim aramız çok iyiydi. Cem M'ye karşı benim herhangi bir kötü muamele, eziyet, darp, işkence gibi bir durumum söz konusu değildir. Ben kendisine kesinlikle kötü muamelede bulunmadım."

    Yeğeni ile arasının iyi olduğunu ileri süren şüpheli, "Bizim Cem'le aramızın ne kadar iyi olduğuyla ilgili videolarımız vardır. Videoların nerede olduğunu da kızım E.Z. biliyor, ona sorulabilir. Kesinlikle yeğenim Cem'e kötü muamelede bulunmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." beyanında bulundu.

    Çocuğun kimliği kendisine teslim edilmediği için okula kaydını yaptıramadığını savunan Kamuran Pınar A, olay günü çocuğun evden kaçmasından korktuğu için odasının kapısını kilitlediğini iddia ederek, kızıyla yemek almaya gittiklerini söyledi.

    Kamuran Pınar A, kız kardeşinin Antalya'da verdiği ifadede, 2015'te oğlunu annesi Asuman'a teslim ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu.

    Anne Y.A'nın 2016'da Cem'in doğum günü için Bursa'ya geldiğini belirterek, anneanne Asuman A'nın o dönem kendisine "Kamuran, senin Cem ile görüşmeni istemiyor, seni görmesi durumunda şımaracak dedi." ifadesini de kabul etmeyen Kamuran Pınar A, Y.A'nın kente geldiğinden haberinin olmadığını, çocukla görüşmesini de hiçbir zaman engellemediğini ileri sürdü.

    Olay

    Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

    Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem M.A'yı baygın halde bulmuştu.

    Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. 9 yaşındaki Cem M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı.

    Etiketler : Antalya Görükle Sakarya Mahallesi çöp evin odası
    Çağlar'dan eski yapımcısına çağrı Denize izin verin!

    Çağlar'dan eski yapımcısına çağrı Denize izin verin!
    Ferhat'ı çok kıskanıyordum

    Ferhat'ı çok kıskanıyordum
    Hem göze hem kulağa

    Hem göze hem kulağa
    Esmer bir kızla evlenmek istiyor

    Esmer bir kızla evlenmek istiyor
    İspanyol esintisi

    İspanyol esintisi
    Karadeniz gecesi

    Karadeniz gecesi
    Modaya el atıyor

    Modaya el atıyor
    Amacım 81 ilde konser vermek!

    Amacım 81 ilde konser vermek!
    Rusya'da izdiham yarattı

    Rusya'da izdiham yarattı

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX