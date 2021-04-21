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21 Nisan 2021 Çarşamba 20:30:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 20:30:00

Türkiye'nin yeşil müzesi

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Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nin Sarıyer'deki kampüsünde, tüm Türkiye'nin florasını tek bir noktada görmek ve incelemek mümkün. "Bitki kütüphanesi" denilebilecek bu yerde 37 bin bitki örneği var.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nde, tüm Türkiye'nin florasını tek bir noktada görmek ve incelemek mümkün. 1950 yılından bugüne, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden toplanan bitkiler, uzun bir hazırlık sürecinin ardından bilimsel amaçlarla saklanmak üzere herbaryumdaki çelik dolaplarda yerlerini alıyor.

FOSİL KOLEKSİYONU DA VAR

En eski bitki örneğinin 1950'li yıllara ait olduğu bitki müzesinde, bir de Türkiye'nin başka hiçbir yerinde olmayan fosil koleksiyonu var. 7 bin örneğin bulunduğu bu koleksiyonda ise bazı odun örnekleri 160 milyon yıl öncesine aitken, yaprak örneklerinin en eskileri ise 23 milyon yıl öncesinden.

Orman Botaniği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik "Herbaryumlara getirdiğimiz örnekleri hemen doğadan getirip buraya koyma şansımız yok. Uzun bir hazırlık süreci var. Böceklere ve mantarlara karşı onları korumamız, belirli bir nem dengesini koruyarak saklamamız gerekiyor" dedi.

Etiketler : cerrahpaşa orman fakültesi flora bitki
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