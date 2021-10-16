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16 Ekim 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:16 Ekim 2021 Cumartesi 16:30:00

Türkiye'nin ‘Eşekli Dostoyevski'si

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Almanya'da yaşayan Ersin Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için geldiği Aksaray'da, eşek sırtında köyleri dolaşarak, çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıp mutluluklarına ortak oldu.

Almanya'da yaşayan Ersin Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için geldiği Aksaray'da, eşek sırtında köyleri dolaşarak, çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıp mutluluklarına ortak oldu.

Gülağaç ilesine bağlı Saratlı beldesindeki Saratlı İlkokuluna "Karakaçan" ismini verdiği eşeğiyle gelen 58 yaşındaki gurbetçi Bilge, Türk ve dünya klasikleriyle, kırtasiye malzemelerini çocuklara dağıttı.

Kendileri için getirilen kitap ve kırtasiye malzemeleri eşek sırtında görüp şaşıran çocuklar, aldıkları hediyelerle sevinç yaşadı. Bilge, gazetecilere, Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Yukarı Kartallı köyünde doğduğunu söyledi.

İlkokulu ve ortaokulu yokluk içinde okuduğunu anlatan Bilge, "Tabi o yıllarda ulaşım gelişmemişti. Köy yolları hala patikaydı. Patika yollarda hayvanların iş gücünden yararlandığımız için ben de 'birisi eşek üzerinde kalem, defter ve kitap doldurup getirse de biz köy çocuklarına vermiş olsa' diye düşünmüştüm. Kimse getirmediği için ben de çocukluk hayalimi yaşatmak ve doğup büyümüş olduğum bu coğrafyada çocuklarla buluşmak için bu hayalimi yaşatmaya geldim." diye konuştu.

Bilge, Ardahan, Kars, Erzincan'da da öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemeleri götürdüğünü söyledi. Köy çocuklarıyla buluştuğunda kendi çocukluğuyla tekrar buluştuğunu aktaran Bilge, şunları kaydetti:

"Çocukların gözlerindeki ışığı görünce çok mutlu oluyorum. 2 bin 600 köy çocuğuyla buluştum. Her yavruya kalem, defter, silgi, kalem tıraş, dünya ve Türk klasiklerini hediye ediyorum. Pandemide köyleri gezemedim. Bu sırada 'Eşekle Gelen Dostoyevski' adında bir kitap yazdım. Bu kitabın gelirini de köy çocuklarına bağışladım. Ben hayallerimi çocuklara anlattım. Çocuklarımızın hayallerini dinledim ve çok mutlu oldum. Türkiye'nin 'Eşekli Dostoyevski'si olarak çocuklarla buluşmaktan çok mutlu oluyorum."

7. sınıf öğrencisi Yağmur Çelik ise Türkiye'nin "Eşekli Dostoyevski"si yazar Ersin Bilge'nin okullarına gelerek hediye dağıtmasına çok sevindiğini söyledi.

Etiketler : Eşekli Dostoyevski 7. sınıf öğrencisi Yağmur Çelik Ersin Bilge Almanya
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