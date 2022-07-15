Türkiye'nin en karanlık gecesinde neler yaşandı?

Darbe girişimi sadece 22 saatte bertaraf edildi. Peki 15 Temmuz darbe girişimi nasıl başladı, o gece neler yaşandı? Yanıtlar dosya haberimizde.

O gün önce kara bir leke, ardından da bir destan olarak kazındı akıllara. Tarih 15 Temmuz 2016 günlerden Cuma.

İLK SİLAH SESİ GENELKURMAY KARARGAHI'NDAN GELDİ

Sakin başlayan günün akşamında anormal bir hareketlilik vardı. Saat 21.30'du. Genelkurmay Karargahı'ndan silah sesleri yükseldi. Karanlık ellerdeki F16'lar da Ankara semalarında alçaktan uçmaya başladı.

Yaşananlar ne bir tatbikattı. Ne de bir bomba ihbarı. Çok geçmeden Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları rehin alındı.

İSTANBUL'DA DA KARGAŞA VARDI

Sadece Ankara değil, İstanbul'da da yaşanıyordu kargaşa. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçişe kapatıldı. İstanbul'un birçok noktasından çatışma haberleri geliyordu.

Herkes merak içindeydi. İlk açıklamayı saat 23.00'te Başbakan Binali Yıldırım yaptı.

"Emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu."

KENDİLERİNDEN OLMAYANA KİN KUSTULAR

FETÖ'cü hainler kendilerinden olmayan herkesin üzerine kin kustu. İlk patlama saat 23.20'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oldu. Darbeciler kendilerini bertaraf edecek en önemli güce, polis özel harekata saldırdı.

16 Temmuz'un ilk dakikalarında bu kez darbeciler istihbaratın merkezini hedef aldı. Askeri bir helikopter MİT'i taradı.

Bu sıralarda bir grup üniformalı darbeci TRT koridorlarındaydı. Çalışanları rehin aldılar, hapsettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla yüz binler meydanlara akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe girişimi olduğunda ailesiyle birlikte Marmaris'teydi. Saat 00.24'te canlı yayına bağlandı. Milyonların gözü vereceği mesajdaydı.

"Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe maydanlarda havalimanlarında toplanalım ve bunların o azınlık gurubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar."

Bu çağrı 15 Temmuz darbe girişiminin kırılma noktası oldu. Halk meydanlara indi, demokrasi nöbeti tuttu.

Darbeciler "Ankara Emniyet Müdürlüğünü vurun" talimatını verdi. Saat 01.00'de F-16'lar bomba attı. Binadan dumanlar yükseldi.

Gölbaşı'ndan ikinci kez bomba sesi yükseldiğinde saat 02.20 idi. Hainler ele geçirdikleri Jetlerle Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı hedef aldı.

MECLİS'E BOMBA YAĞDIRDILAR

Sadece 20 dakika sonrasında Milli iradenin kalbine bomba üstüne bomba yağmaya başladı. 7 dakika aralıkla atılan iki bombanın hedefi oldu Meclis. Buna rağmen vekiller Meclis'i terk etmedi. Yapıldığından bu yana hiç kullanılmayan sığınağa inildi.

Saat 03.20, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'ten İstanbul'a gitti. 1 saat sonra ise Atatürk Havalimanı'nda kameraların karşısına geçti.

"Bu millet tarafından verilen silahları eğer siz size bu silahı veren millete doğrultursanız bunun faturasını ağır ödersiniz."

BEŞTEPE'YE 2 BOMBA ATILDI

Gün ışımaya başladığında Ankara semalarındaki jet hareketliği azaldı. Bombardımanlarda en ağır yarayı alan Gölbaşı Özel Harekat Merkezinde kontrol sağlandı. Tam ortalık sakinleşti derken saat 06.19'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarına atılan iki bomba Ankara'yı sarstı. Bombalar düşerken, on binler de demokrasiye sahip çıkmak için oradaydı.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan hala haber alınamıyordu. O kritik koltuk boş bırakılmadı. Başbakan Yıldırım, jet atamayı saat 06.52'de TRT Haber yayınında açıkladı.

"Şu anda silahlı kuvvetler adına emir komuta Ümit Dündar'dadır."

O karardan 3 dakika sonra Boğaziçi Köprüsü'ndeki darbecilerin teslim olmaya başladığı haberi geldi. Gözaltı sayısı her saat, her dakika hızla arttı.

Yargıda, askeriyede ve emniyette yüzlerce görevden uzaklaştırma kararları verildi.

Genelkurmay başkanı operasyonla hainlerin elinden kurtarıldı

10 saat alıkonulan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve diğer komutanlar için Akıncı 4'üncü Ana Jet Üssü'ne operasyon düzenlendi. Akar hainlerin elinden kurtarıldı. Saat 08.32'de helikopterle Çankaya Köşkü'ne götürüldü. Aynı dakikalarda Jandarma Genel Komutanlığı darbecilerden temizlendi.

Meydanlardaki demokrasi nöbeti sabaha kadar sürdü. Halkın kararlılığı darbe girişiminin başarısız olmasında büyük rol oynadı. Zor geçen gecenin ardından Başbakan Yıldırım saat 12.57'de kameraların karşısındaydı.

"Kalkışma bastırılmıştır ancak şehitlerimiz vardır."

Gece boyunca bombalanan Meclis saat 16.08'de olağanüstü toplandı. Başbakan, milletvekillerine hitabına İstiklal Marşı'ndan dizeleri okuyarak başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz İstanbul'daydı. Demokrasi neferlerinin toplandığı Kısıklı'dan ABD yönetimine seslendi.

"Pensilvanya'daki bu zatı artık Türkiye'ye teslim edin."

HAİNLERİN DARBE GİRİŞİMİ 22 SAATTE BERTARAF EDİLDİ

Ve saat 20.02, darbe girişiminin merkez üssü olan Akıncı'da operasyonlar sona erdi. Türkiye, o gece 251 vatan evladını şehit verdi. Ama hainlerin kalkışması bir gün bile sürmedi. Karanlık gecenin şafağında demokrasi galip geldi.