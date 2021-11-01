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01 Kasım 2021 Pazartesi 20:18:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 20:18:00

Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı!

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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi, 217 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 296 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı 1 Kasım 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 648 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı %75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var.

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca vaka sayısı
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