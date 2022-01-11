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11 Ocak 2022 Salı 21:06:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 22:36:00

Türkiye'de vaka sayıları 74 bini geçti

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Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 430 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın." dedi.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,74, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,08 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 137 milyon 428 bin 160 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : Koronavirüs vaka sayısı sağlık bakanı bakan koca Omicron
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