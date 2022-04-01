Tüm yurtta ilk teravih namazı kılındı

2022 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Çocuklarıyla birlikte camilere giden vatandaşlar, 11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazını kılmanın mutluluğunu yaşadı.

BAŞKENTTE TERAVİH

Başkentte, huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazını eda etmek için Hacı Bayram, Melike Hatun, Kocatepe ve Beştepe Millet başta olmak üzere kentteki camilere gelen cemaat, ramazanın coşkusunu yaşadı.

Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki yıldır cami ve mescitlerde teravih namazını kılamayan müminler, camilere akın etti.

Aileleriyle camiye gelen çocuklar da teravih rekatları sırasında getirilen salavatlara eşlik etti.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde namaz kılan ve dua edenler müminler, Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesini de ziyaret etti.

- "Bugünlere Allah'ın rızasıyla kavuştuk"

Teravih namazı kılmak için camiye gelenlerden Satılmış Sağlık, AA muhabirine, iki yıldır Kovid-19 nedeniyle teravih namazını cemaatle kılamadığını söyledi.

Sağlık, "Kovid-19 sürecinde evlerimizde kendi imkanlarımızla teravihimizi kılıyorduk. Şu anda camideyiz. O yüzden çok mutluyum. Çünkü bugünlere Allah'ın rızasıyla kavuştuk. İnşallah bugün teravih namazını cemaatle kılacağız." dedi.

Mahmut Öztürk de "Kalplerimizdeki virüslerden, dünyadaki sıkıntılardan, savaşlardan ve depremlerden başta ülkemiz olmak üzere, İslam coğrafyasını Rabb'im muhafaza etsin diye dua edeceğim. Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın." diye konuştu.

HATAY'DA İLK TERAVİH NAMAZI KILINDI

Hatay'da vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş Anadolu'nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'ni doldurdu. Namaz öncesi vaaz veren İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay, ramazanın önemine vurgu yaptı. Teravih namazını kılan vatandaşlar, dua etti.

KARS'TA İLK TERAVİH NAMAZI KILINDI

Kars'ta da vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak için camilere gitti. Tarihi Fethiye Camisi'ne gelen kent sakinleri, namaz öncesi imam hatip Adem Aktaş'ın verdiği vaazı dinledi. Daha sonra tarihi camide ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

SİVAS, KIRIKKALE, YOZGAT VE KAYSERİ'DE İLK TERAVİH NAMAZI KILINDI

Sivas'ta ramazan ayının başlamasıyla camileri dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı. Kent merkezindeki Paşa Camisi'nde teravih namazı öncesi verilen vaazda, ramazan ayının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu. Vaazın ardından camiyi dolduran yüzlerce kişi, yatsı namazını eda ettikten sonra ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı. Diğer yandan babaları ile camiye gelen çocuklar ise namaz sırasında renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu.

Sivas'taki Paşa Camisi'nde teravih öncesi verilen vaazda, ramazan ayının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu.

Vaazın ardından camiyi dolduran yüzlerce kişi, yatsı namazını eda ettikten sonra ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Aileleriyle camiye gelen çocuklar, namaz sırasında ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

Akşam namazının ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Nur Cami ve Külliyesi'nde vaaz verdi.

İki yıl aradan sonra teravih namazı için camiye gelen vatandaşlar vaazın ardından namazlarını kıldı.

Camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

- Yozgat

Yozgat'ta vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Akşam namazı sonrası İl Müftüsü Hasan Gülden, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde vaaz verdi.

Teravih namazına gelenlerden Hatice Bütüner, salgın nedeniyle 2 yıl gelemedikleri camiye kavuşmanın ve teravih namazı kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan da salgın dolayısıyla bir süre camilerden uzak kaldıklarını belirterek, "Şimdi çok heyecanlıyız, ramazan-ı şerifimiz hayırlı olsun, hayırla ve bereketle gelsin." dedi.

- Kayseri

Kayseri'de de vatandaşlar, teravih namazı için başta tarihi Hunat, Bürüngüz, Hacı Kılıç, Kurşunlu ve Gevher Nesibe olmak üzere camilere gitti.

Vatandaşlar, ilk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşayıp, dua etti.