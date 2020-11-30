30 Kasım 2020 Pazartesi 13:04:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 13:20:00
Türkiye'de tek ayak kayak yapan ilk sporcu
Kayseri'de protezini yeniletmek için gittiği iş yerinde tanıştığı engelli sporcunun daveti ile ampute futbol oynamaya başlayan Harun Mut, milli takıma seçildi.
Bununla da yetinmeyen başarılı sporcu Harun Mut, 8 kişinin katılımı ile 2018 yılında ilk kez yapılan kayak kampını bitirerek Türkiye’de tek ayak kayak yapan ilk sporcu oldu. 20 yaşındaki Mut, "13 yaşımda protezimi yeniletmeye gittiğim zaman orada tanıştığım bir ağabey ampute futbol oynuyordu. Onun sayesinde spora başladım" dedi.