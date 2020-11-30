Bununla da yetinmeyen başarılı sporcu Harun Mut, 8 kişinin katılımı ile 2018 yılında ilk kez yapılan kayak kampını bitirerek Türkiye’de tek ayak kayak yapan ilk sporcu oldu. 20 yaşındaki Mut, "13 yaşımda protezimi yeniletmeye gittiğim zaman orada tanıştığım bir ağabey ampute futbol oynuyordu. Onun sayesinde spora başladım" dedi.