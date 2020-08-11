  • BIST
    1092.75
  • Dolar
    7,2954
  • Euro
    8,5716
  • Altın
    469,1390
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere uyarı: Terör örgütü yüklü miktarda döviz bozdurabilir
Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Lazio vazgeçmedi! Vedat Muriç için yeni teklif
İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 34 kişi gözaltında
Merkez Bankası'ndan yeni likidite kararı
Sudan'da aşiret çatışmaları: 13 ölü
Bu nasıl sorumsuzluk! Bir minibüsten 40 kişi indi
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs bilançosu artıyor
Koronavirüs nedeniyle karantinada olması gereken aile tatil yolunda yakalandı
Merkez Bankası'ndan yeni likidite kararı
Türkiye'de tatil yapmak isteyen tatilcileri 'Kopya site'yle dolandırdılar
MİT'in özel uçağı ASELSAN teknolojisiyle donatılacak
Koronavirüs Afrika kıtasında da etkisini sürdürüyor... Vaka sayısı 1 milyon 60 bini aştı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Van Çatak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Beşiktaş kulübü, 12 Haziran'da başlattığı kampanya ile 150 milyon TL topladı
Terör devleti İsrail, Gazze'nin tek ticaret kapısı Kerem Ebu Salim'i ticari girişlere kapatıyor
FETÖ'nün Zaman Gazetesi binası, Bakırköy Adliyesi Ek Binası oldu
Dünyada bir ilke imza attık! Haluk Bayraktar paylaştı: Bahar Kalkanı'nda SİHA sürüsüyle operasyon
IMF, koronavirüs kabusu yaşayan ABD'nin ekonomisini değerlendirdi: İlave paketlere ihtiyaç var
TBMM Başkanı Şentop ve İletişim Başkanı Altun'dan Oruç Reis'e destek mesajı geldi
Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı!
ABD'de lüks mağazalar yağmalandı! 100'den fazla kişi gözaltına alındı
Edremit'te uçurtma sörfü yapan genç ve kurtarmaya gidenleri cankurtaranlar kurtardı
11 Ağustos 2020 Salı 09:13:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 09:13:00

Türkiye'de tatil yapmak isteyen tatilcileri 'Kopya site'yle dolandırdılar

Kaynak: DHA

ABONE OL

1 Haziran'da başlayan normalleşmeyle birlikte Türkiye'de tatil yapmak isteyen turistlerden özellikle villa kiralamak isteyenlerin dolandırıcılar tarafından 'Kopya site'yle dolandırıldığı ortaya çıktı

Pandemi sürecinde koronavirüsten korunmak için izole tatil arayışına giren tatilciler, internet üzerinden kiralık villalara yönelirken, yüzlerce tatilci 'kopya tatil siteleri' nedeniyle dolandırıldı. Kilometrelerce öteden konaklayacağı villaya gelen tatilciler, ya o adreste villa olmadığını ya da aynı villanın birden çok kişiye aynı anda kiraya verildiğini öğrenince dolandırıldıklarını anladı.

Koronavirüs sürecinde 1 Haziran'da başlayan yeni normal hayatla birlikte Türkiye'nin farklı noktalarındaki tatil destinasyonlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da 5 yıldızlı oteller koronavirüs tedbirleri alarak, gelecek tatilcileri beklerken, bu yıl geçen yıllardan farklı olarak tatilciler daha izole bir tatili tercih etti. İzole tatil için özellikle Kaş ve Kalkan bölgelerindeki lüks villalar büyük ilgi gördü.

İNTERNET SİTELERİNİ KOPYALADILAR

Tatilciler, villa kiralamak için internetten, indirimli fiyatlardan rezervasyon yaptırdı. Rezervasyonda günlüğü 5 bin lira olan villayı, günlüğü 3 bin liraya kiralamak isteyenlere ön koşul olarak verilen hesap numarasına, kiralama bedelinin bir kısmının havale edilmesi istendi. Havale işleminin ardından rezervasyonun tamamlandığını düşünen tatilciler, tatillerinin başladığı gün verilen adrese geldiklerinde ise büyük şok yaşadı. Adrese gelen çoğu tatilci ya verilen adreste villa göremedi ya da aynı villanın birçok tatilciye aynı anda kiraya verildiğini gördü. Karşılarında bir muhatap bulamayan mağdurlar durumu polise bildirince olayın bir dolandırıcılık yöntemi olduğu tespit edildi. Dolandırıcılar, kiralama hizmeti veren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi sitelerinden kiraladıklarını iddia etse de yapılan araştırma sonucunda sitelerin birebir kopyasının oluşturularak kullanıcılara sunulduğu belirlendi.

DOLANDIRICILARIN İZİNE RASTLANMIYOR

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, tatilcilerin bu şekilde dolandırılmasına üzüldüklerini söyledi. Sezonun başından bu yana sürekli uyarılarda bulunarak bu tehlikeye dikkat çektiklerini anlatan Perçin, mağdur olan tatilcilerin ise karşılarında muhatap bulamadığı için hiçbir hak iddia edemediğini söyledi. Özellikle Kaş ve Kalkan bölgelerinde bu türden olayların yaşandığını anlatan Perçin, "Bu tablo bizi çok üzdü. Ortada kalan aileler vardı. Paraları yatırıp geldiklerinde olmayan bir rezervasyonla karşılaşıyorlar. 2-3 araba gelip, ortada kalanlar olduğunu gördük. Villa turizmi yine devam edecektir. Burayı düşünen misafirler tamamen güvenli yerlere başvursun. Burada böyle büyük indirimler beklemesinler ve o indirimlere güvenmesinler. Bizleri, alan temsilciliklerimizi ararlarsa yardımcı oluruz" dedi. Perçin, 5 bin liralık villanın hiçbir zaman 3 bin liralara kiraya verilmeyeceğini kaydederek, mağduriyetlerle ilgili dolandırıcıların yakalanması halinde ceza alabileceklerini, ancak dolandırıcıların izine rastlayamadıklarını sözlerine ekledi.

'15-20 AİLEYLE GÖRÜŞTÜM'

Kaş ve Kalkan bölgesinde villa kiralama işi yapan Mehmet Canki, dolandırıcılar tarafından mağdur edilen çok sayıda tatilciyle görüştüklerini söyledi. Talebin yoğun olması nedeniyle dolandırıcıların ilgisinin villa turizmine kaydığını anlatan Canki, "İnsanlar ciddi anlamda villalara hücum etti. Tatil yapacak bir yer arıyorlar ve boş yer yok. Art niyetli kişiler de çoktan dolan villaların fotoğraflarını farklı internet sitelerinden pazarlayıp rezervasyon alıyor" şeklinde konuştu. Villa kiralama işi yapılırken, toplam ödemenin yüzde 35'inin nakit alındığını da hatırlatan Canki, dolandırıcıların işte bu yüzde 35'lik miktarı alarak kayıplara karıştığını ifade etti.

Sadece Kurban Bayramı tatilinde onlarca ailenin mağdur sıfatıyla kendilerine başvurduğunu anlatan Canki, "15-20 aile gelip bize başvurdu. Dolandırıldıklarını anladılar. Villanın adresini soruyorlar ama o villa doldu ya da öyle bir yer yok. Burada günübirlik villa bulmak imkansız. Ortalama bir villa haftalık 10 bin lira. Bu fiyatların altında villa olunca şüpheyle yaklaşsınlar" dedi.

Diğer yandan, iletişime geçilen mağdurlar ise bu olay nedeniyle yeterince yıprandıklarını ve olayı mahkemeye taşıdıkları için açıklama yapmak istemediklerini söyledi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER