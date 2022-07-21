Türkiye'de okuyup ülkesine şifa götürecek
Batı Afrika'da yer alan Gine Bissau'da doğup büyüyen 21 yaşındaki Mama Samba Djalo, sağlık imkanlarının kısıtlı olduğu ülkesine şifa götürme hayaliyle Türkiye'de tıp eğitimi alıyor.
Batı Afrika'da yer alan Gine Bissau'da doğup büyüyen 21 yaşındaki Mama Samba Djalo, sağlık imkanlarının kısıtlı olduğu ülkesine şifa götürme hayaliyle Türkiye'de tıp eğitimi alıyor. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tam burslu okuyan 2. sınıf öğrencisi Djalo, "Hedefim genel cerrah olmak. Çünkü ülkemde kanser hastalarını ameliyat etmek için doktor sayısı yetersiz" dedi.
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