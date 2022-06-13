Türkiye'de ilk ve tek! 3 dakikada müdahale

Türkiye'nin tek kadın motosikletli acil tıp teknisyeni Sabiha Sözer, ambulansın giremediği noktalardaki vakalara 3 dakika gibi bir sürede ulaşıyor. 12 kişilik ekiple birlikte çalışan Sözer, 20 günde 170 vakaya müdahale etti.

TÜM DONANIMA SAHİPLER

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, vakalara daha hızlı ulaşmak için 12 kişilik motosikletli ekipleri devreye soktu. 20 gündür yollarda olan motosikletli acil tıp teknisyenlerini (ATT), trafiğin kilitlendiği ya da kara ambulanslarının giremediği noktalara giderek acil müdahalede bulunuyor. Normal bir ambulanstaki tüm donanıma sahip motosikletli ATT'ler, 20 günde 170 kadar vakaya ulaşım sağladı.

TEK FARKIMIZ, TEKERLEK SAYISI

12 kişilik ekipteki Sabiha Sözer (28), Türkiye'de motosikletli ATT görevi yapan tek kadın personel olarak dikkat çekiyor. Sözer, motosiklette kara ambulanslarında bulunan tüm donanımların olduğunu söyledi. Motosikletle kolay ve hızlı bir ulaşım sağladıklarını belirten Sözer, "Motosiklet ambulansta, normal kara ambulansında bulunan tüm ekipmanlar bulunuyor. Tek farkımız, tekerlek sayımız" dedi.

Daha kısa sürede ulaşıyoruz



Sabiha Sözer "Gittiğimiz tüm hastalara eksiksiz müdahale yapabiliyoruz. Hastamıza daha kısa sürede ulaşıp, daha etkin müdahale yapabiliyoruz" diye konuştu.

1 saniye bile kıymetli



Trafikte zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Sözer, "Yol verme konusunda sıkıntılarımız oluyor. Bizler için 1 saniye çok çok kıymetli. Sürücülerden bu hususta anlayış bekliyoruz" dedi.