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Türkiye'de ilk kez gerçekleşti: 200 İHA ile 15 Temmuz temalı ışık gösterisi görsel şölen sundu
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16 Temmuz 2020 Perşembe 00:53:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 00:59:00

Türkiye'de ilk kez gerçekleşti: 200 İHA ile 15 Temmuz temalı ışık gösterisi görsel şölen sundu

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Türk milletinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 4 yıl önceki hain darbe girişimine karşı elde ettiği zafer, 200 drone ile gerçekleştirilen '15 Temmuz temalı ışık gösterisi'yle İstanbul Boğazı'na yansıdı.

İletişim Başkanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı elde edilen demokrasi zaferinin 4. yılına özel ışık gösterisi hazırladı. Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesi üzerinde gerçekleştirilen gösteri, İstanbul semalarını ve boğazı aydınlattı. Türkiye'de ilk kez 200 drone ile yapılan ışık gösterisinin ilk bölümünde, darbe girişimini haber alan halkın bir araya gelişi ve hep birlikte bir yıldız oluşturmaları sembolize edildi.

İstiklal Marşı'nın 'O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir o benim milletimindir ancak' dizelerine gönderme yapılan gösteride, halkın yıldızı koruma altına aldığı görüldü. Ardından gösteride milletin zaferi, Türkiye haritası, dalgalanan Türk bayrağı ve 15 Temmuz logosu gökyüzünde yerini aldı. Vatandaşlar ilgiyle izledikleri gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydederek, bu anları ölümsüzleştirdi.

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