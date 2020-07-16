Türkiye'de ilk kez gerçekleşti: 200 İHA ile 15 Temmuz temalı ışık gösterisi görsel şölen sundu
Türk milletinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 4 yıl önceki hain darbe girişimine karşı elde ettiği zafer, 200 drone ile gerçekleştirilen '15 Temmuz temalı ışık gösterisi'yle İstanbul Boğazı'na yansıdı.
İletişim Başkanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı elde edilen demokrasi zaferinin 4. yılına özel ışık gösterisi hazırladı. Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesi üzerinde gerçekleştirilen gösteri, İstanbul semalarını ve boğazı aydınlattı. Türkiye'de ilk kez 200 drone ile yapılan ışık gösterisinin ilk bölümünde, darbe girişimini haber alan halkın bir araya gelişi ve hep birlikte bir yıldız oluşturmaları sembolize edildi.
- Türkiye'de ilk kez gerçekleşti: 200 İHA ile 15 Temmuz temalı ışık gösterisi görsel şölen sundu
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