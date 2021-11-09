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09 Kasım 2021 Salı 20:30:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 20:30:00

Türkiye'de bir ilk: Kazı alanında DNA laboratuvarı

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İzmir'in Selçuk ilçesindeki Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazı alanında DNA laboratuvarı kuruldu.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazı alanında DNA laboratuvarı kuruldu. Laboratuvarın yakında faaliyete geçeceği bildirildi. Türkiye'de arkeolojik alanlarda faaliyet gösterecek DNA laboratuvarı ilk olma özelliği taşıyacak.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu, "Yurt dışına çıkarmadan özellikle insan ve bitki kalıntıları üzerindeki DNA'lar artık bu merkezde araştırılacak. Örneğin 2010'da çıkartılan iskeletlerden birinde yapılan DNA analizinde kişinin, Persli ortaya çıktı" dedi.

Etiketler : Kazı alanında DNA laboratuvarı İzmir Ayasuluk Tepesi St. Jean Anıtı
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