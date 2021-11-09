Türkiye'de bir ilk: Kazı alanında DNA laboratuvarı

Türkiye'de bir ilk: Kazı alanında DNA laboratuvarı

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazı alanında DNA laboratuvarı kuruldu. Laboratuvarın yakında faaliyete geçeceği bildirildi. Türkiye'de arkeolojik alanlarda faaliyet gösterecek DNA laboratuvarı ilk olma özelliği taşıyacak.



Kazı Başkanı Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu, "Yurt dışına çıkarmadan özellikle insan ve bitki kalıntıları üzerindeki DNA'lar artık bu merkezde araştırılacak. Örneğin 2010'da çıkartılan iskeletlerden birinde yapılan DNA analizinde kişinin, Persli ortaya çıktı" dedi.