VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan Bakü'de iki merkezin açılışını yaptı
Putin'den Ukrayna mesajı: Tahılın ihracı için yardımcı olabiliriz
Yeni haftada hava nasıl olacak?
TOGG'dan heyecanlandıran gelişme!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'yalan siyaseti' tepkisi
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Rus saldırılarında evsiz kalan Ukraynalıların gözyaşı dinmiyor
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'ı ziyaret etti
TEKNOFEST Azerbaycan
Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Memleketimizin yükselmesi için çok ama çok çalışın
"Özde kardeş olan iki devletiz, iki halkız"
Aliyev'den Başkan Erdoğan'ı güldüren sözler
Selçuk Bayraktar'dan Azerbaycan Teknofest'te önemli mesaj
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 1000'inci gününe giriyor
Müjdelenen fethin 569. yılı
Bakan Kurum'dan kira düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama!
Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Terör örgütü ile görüşüyoruz
Pençe-Kilit'te 18 terörist etkisiz hale getirildi
İlk lisanslar verildi
Mehmetçik'e yeni güç geliyor
Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi Aliyev'le görüştü
Tunceli'de teröristlerin kullandığı depo ve sığınak imha edildi
Taksimetrelerin tarife yükleme işlemlerinin detayları düzenlendi
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
28 Mayıs 2022 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2022 Cumartesi 19:00:00

Türkiye'de aşk başkadır

ABONE OL

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Rusya vatandaşı Tatiana ile Ukrayna vatandaşı Andrii'nin aşkına engel olamadı. Ülkelerinde dünyaevine giremeyen çift, Antalya'da bir ömür beraberliğe Türkçe ‘evet' dedi.

UMUTSUZLUĞA KAPILMADILAR

Polonya'da bir inşaat firmasında çalışan Ukraynalı Andrii Polytskyi ile Rusya'da müzik öğretmeni olan Tatiana Ianchenko, bir süre önce evlilik kararı aldı. Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, Tatiana ve Andrii'nin aşklarına engel olamadı. Savaş nedeniyle ülkelerinde dünyaevine giremeyen çift, nikahlarını Türkiye'de Antalya'da yapmak istedi.

Tatiana Ianchenko, "Kemer'de böyle bir şans bulduğumuz ve evlendiğimiz için mutluyuz. Bu korkunç olaylara rağmen biz birbirimizi seviyoruz. Tabii ki aşk kazanacak" dedi.

BALAYI DA TÜRK SAHİLLERİNDE

Kemer'deki nikah töreninde çiftin şahitliklerini arkadaşları yaptı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun kıydığı nikahta 'Hiçbir baskı altında kalmadan evlenmek istiyor musunuz' sorusuna çift Türkçe olarak 'Evet' karşılığını verdi. Hayatlarını birleştiren iki genç, Kemer'de balayı yapacaklarını ve ardından nerede yaşayacaklarına karar vereceklerini dile getirdi.

Etiketler : rusya ukrayna aşk
Bana tatil artık hayal

Bana tatil artık hayal
Ticarete atladı

Ticarete atladı
Pink Floyd'un davulcusu Türkiye'ye geliyor

Pink Floyd'un davulcusu Türkiye'ye geliyor
Para önemli olsaydı bu işi yapmazdım

Para önemli olsaydı bu işi yapmazdım
Konser maratonu

Konser maratonu
Roman yazıyor

Roman yazıyor
Aşkın ömrü 3 yıl

Aşkın ömrü 3 yıl
Şarkı hediyesi

Şarkı hediyesi
Hipotermili final

Hipotermili final

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX