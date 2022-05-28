Türkiye'de aşk başkadır

UMUTSUZLUĞA KAPILMADILAR

Polonya'da bir inşaat firmasında çalışan Ukraynalı Andrii Polytskyi ile Rusya'da müzik öğretmeni olan Tatiana Ianchenko, bir süre önce evlilik kararı aldı. Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş, Tatiana ve Andrii'nin aşklarına engel olamadı. Savaş nedeniyle ülkelerinde dünyaevine giremeyen çift, nikahlarını Türkiye'de Antalya'da yapmak istedi.

Tatiana Ianchenko, "Kemer'de böyle bir şans bulduğumuz ve evlendiğimiz için mutluyuz. Bu korkunç olaylara rağmen biz birbirimizi seviyoruz. Tabii ki aşk kazanacak" dedi.

BALAYI DA TÜRK SAHİLLERİNDE

Kemer'deki nikah töreninde çiftin şahitliklerini arkadaşları yaptı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun kıydığı nikahta 'Hiçbir baskı altında kalmadan evlenmek istiyor musunuz' sorusuna çift Türkçe olarak 'Evet' karşılığını verdi. Hayatlarını birleştiren iki genç, Kemer'de balayı yapacaklarını ve ardından nerede yaşayacaklarına karar vereceklerini dile getirdi.